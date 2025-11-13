Vídeo: PM que atropelou e matou cão em Vicente Pires é preso

Um policial militar de 36 anos foi preso em flagrante por atropelar e matar intencionalmente um cão comunitário em um condomínio em Vicente Pires. O crime ocorreu por volta das 02h03 de quarta-feira (12/11) e foi filmado por câmeras de segurança, que registraram o momento em que o condutor de um veículo Volkswagen Gol branco trafega pela via externa do condomínio e, de forma clara e consciente, desvia o automóvel para a direita, atropelando um cão que dormia na rua. Confira o vídeo:

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), as imagens analisadas não deixam dúvidas quanto à intencionalidade da manobra, que resultou na morte imediata do animal. "O autor, que deveria atuar na proteção da comunidade e dos seres indefesos, praticou justamente o oposto: utilizou o veículo como instrumento de violência", diz, em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que realizou a prisão na tarde dessa quarta (12/11).

"A protetora responsável pelos cães comunitários relatou que os animais são frequentemente hostilizados pelos moradores, apesar de utilizarem coleiras reflexivas e permanecerem em local iluminado, adotando-se todas as medidas de prevenção possíveis", acrescenta o delegado DRCA, Jonatas Santos.

Este é o segundo caso semelhante registrado no mesmo condomínio. No episódio anterior, embora o autor não tenha sido preso, ele foi indiciado por maus-tratos após investigação da DRCA/PCDF. A prática de maus-tratos contra cães e gatos constitui crime previsto no art. 32, §1°-A, da Lei n. 9.605/98, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

Em nota, a Polícia Militar (PMDF) informou que tomou conhecimento da ocorrência e que a Corregedoria-Geral da corporação já iniciou os procedimentos preliminares para apuração, observando os trâmites legais e administrativos previstos.

