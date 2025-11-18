Sorteio milionário do Nota Legal terá transmissão ao vivo hoje à tarde

Cada nota fiscal garante um bilhete, respeitado o limite de 200 por mês. A base do sorteio é o concurso da Loteria Federal do último dia 14 - (crédito: Reprodução)

O mais novo milionário do Distrito Federal será conhecido na tarde desta terça-feira, mais precisamente a partir das 15h. O segundo sorteio do Nota Legal em 2025 terá transmissão ao vivo pela internet, no canal da Secretaria de Economia do Distrito Federal no YouTube. Ao todo, 1,1 milhão de consumidores estão habilitados, somando mais de 75 milhões de bilhetes eletrônicos gerados por notas fiscais emitidas entre novembro de 2024 e abril deste ano.

O valor principal será de R$ 1,5 milhão, dentro de uma premiação total de R$ 3,5 milhões distribuída em 12,6 mil valores. A participação exige adimplência com a Secretaria de Economia no período de 18 de agosto a 9 de setembro. Cada nota fiscal garante um bilhete, respeitado o limite de 200 por mês. A base do sorteio é o concurso da Loteria Federal do último dia 14.

Os vencedores poderão indicar a conta bancária para recebimento entre quarta-feira e 17 de fevereiro. Os pagamentos serão divididos em três lotes, em janeiro, março e abril do ano que vem, seguindo a ordem de indicação. Além dos sorteios semestrais, o programa segue como instrumento de educação fiscal e permite o abatimento de créditos em IPTU e IPVA.

Escritura do Sinduscon

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal recebeu, ontem, a escritura pública definitiva do imóvel que abriga o Centro de Treinamento da entidade, no Setor de Indústria e Abastecimento. O presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cleber Valadão Júnior, e os antecessores receberam o documento das mãos do governador Ibaneis Rocha. No local, funciona o centro de formação profissional em parceria com o Senai, onde dezenas de pessoas são capacitadas para trabalharem na construção civil, por meio de parcerias firmadas pelo sindicato com o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Exército.

Entrega da escritura definitiva do imóvel ao Sinduscon ocorrida nesta segunda-feira, no Palácio do Buriti (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Durante a solenidade no Palácio do Buriti, Adalberto Valadão Júnior sinalizou que pretende aumentar, em 2026, a rede de parcerias para formação de mais mão de obra para o setor. O centro de formação já capacitou dezenas de alunos da segunda etapa do programa Renova-DF, com qualificação em oito cursos: construtor de alvenaria, auxiliar de manutenção, assentador de revestimento cerâmico, montador drywall, eletricista predial, armador de ferro, instalador hidráulico e pintor de obras imobiliárias. A entrega da escritura encerra um processo administrativo iniciado em 2009, dentro do programa Pró-DF II, e garante segurança jurídica ao espaço de formação profissional da entidade.

BRB aposta no Salão do Imóvel 2025

Como patrocinador master do Salão do Imóvel ADEMI 2025, que será realizado de quinta-feira a domingo, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o BRB preparou condições exclusivas para o evento. O banco, que soma R$ 14,5 bilhões em carteira habitacional e R$ 4,25 bilhões em novos financiamentos, é o quinto maior do país no segmento e líder absoluto no DF, com 61,6% de market share. Durante o salão, oferecerá financiamento de até 90% do valor do imóvel, com juros a partir de 10,65% ao ano e desconto de 40% em seguro residencial. A expectativa da ADEMI é movimentar R$ 100 milhões em negócios e atrair 2 mil visitantes com potencial de compra para empreendimentos de 17 empresas associadas. Além de Noroeste e Águas Claras, os compradores poderão conhecer oportunidades de um, dois, três e quatro quartos, coberturas e lotes, em diversas localidades: Asa Norte, Asa Sul, Gama, Guará, Jardim Botânico, Lago Norte, Park Sul, Samambaia, Sobradinho, Sudoeste, Taguatinga e Tororó.

Empreendedorismo feminino

A Câmara de Mulheres Empreendedoras (CMEC-DF) e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais (FACI-DF) realizam, amanhã, o Women Development Summit 2025, que, nesta edição, mira o uso estratégico da inteligência artificial nos negócios. O encontro, no auditório da Finatec (UnB), das 13h às 18h30, reunirá lideranças como Beatriz Guimarães (CMEC), Giuseppe Sidrim Marrara (Cisco) e Claudia Kodja para discutir o impacto da IA no empreendedorismo, produtividade e futuro do trabalho. A agenda inclui relatos de desempenho do CMEC e do Sebrae-DF, além de sessões práticas voltadas à construção de modelos de negócio. O evento é gratuito e busca fortalecer a presença feminina na economia local.

Beatriz Guimarães, da CMEC, é uma das lideranças presentes no Women Development Summit 2025 (foto: Arquivo pessoal)

Perfil parlamentar

A Federação das Indústrias do Distrito Federal, a Fibra, enviou aos sindicatos filiados e aos gabinetes parlamentares a versão atualizada do Perfil dos Parlamentares do DF 2023-2026. A publicação apresenta as principais bandeiras e o posicionamento dos deputados distritais, deputados federais e senadores sobre temas relacionados ao desenvolvimento local e ao papel da indústria nesse contexto. Na versão atualizada, foi incluído o deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB), que assumiu o mandato no início de agosto, após decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2024, o STF considerou inconstitucional a distribuição das vagas da última fase de divisão das sobras eleitorais exclusivamente a partidos que cumpram a cláusula de desempenho. Em 2025, o tribunal decidiu que esse entendimento deveria ser aplicado às eleições de 2022, atingindo sete cadeiras da Câmara dos Deputados. A federação também atualizou dados de filiação partidária dos parlamentares que migraram de sigla durante a legislatura. O livro está disponível para download no site da Fibra.



