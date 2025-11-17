Palácio do Buriti recebe iluminação especial em mobilização contra o câncer do colo do útero

Palácio do Buriti é iluminado em ação global pela eliminação do câncer do colo do útero - (crédito: Divulgação)

O Palácio do Buriti foi iluminado na cor teal, ou verde azulado, nesta segunda-feira (17/11) como parte do World Cervical Cancer Elimination Day, data global criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para mobilizar países em torno da eliminação do câncer do colo do útero. A iniciativa integra o Illumination Day, que ilumina monumentos e edifícios públicos ao redor do mundo para chamar atenção à prevenção e ao diagnóstico precoce. A ação é estratégica para a articulação de políticas públicas voltadas à saúde das mulheres.

O câncer do colo do útero é prevenível, atráves da vacina do HPV e rastreamento regular. No DF, a estimativa para o triênio 2023–2025 é de 240 novos casos anuais de câncer do colo do útero, com taxa bruta de 14,47 por 100 mil mulheres. Dados da Secretaria de Saúde do DF indicam que, no ano passado, foram realizadas 142 cirurgias para tumores malignos do colo uterino. No mesmo período, 88 mulheres passaram por radioterapia, 153 receberam quimioterapia e 70 moradoras do DF morreram em decorrência da doença.

A mobilização é promovida pelo Movimento Brasil sem Câncer de Colo de Útero, liderado pelo EVA – Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, em parceria com sociedades médicas, organizações civis e com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

