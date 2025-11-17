Empodera DF contempla empreendedorismo feminino e afrodescendente

Evento une o Dia do Empreendedorismo Feminino e o Mês da Consciência Negra - (crédito: Divulgação)

O Distrito Federal se prepara para receber uma edição especial do Empodera DF, evento que une o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, ao Mês da Consciência Negra. A iniciativa, que se estende por novembro e dezembro, vai oferecer uma programação voltada à capacitação, inovação e geração de renda para mulheres empreendedoras e afroempreendedores da região.

Realizado pelo Instituto Conecta Brasil, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do GDF e da Finatec, o projeto tem como foco o uso da tecnologia e da inovação como ferramentas de transformação dos negócios. A programação central ocorre entre os dias 19 e 21 de novembro, na Finatec, com palestras, debates e encontros temáticos que buscam inspirar, orientar e conectar o público empreendedor.

O dia 19 de novembro abre o evento com o Women’s Day Summit (WDS), dedicado à liderança e ao protagonismo feminino no mercado. No Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, acontece o Conecta Mulher, voltado ao networking e a conexões estratégicas entre empreendedoras. Encerrando a primeira fase, o dia 21 de novembro recebe o Elas Inovam, com foco nas oportunidades da tecnologia e da inovação para impulsionar negócios liderados por mulheres.

A etapa final do projeto ocorrerá entre 12 e 21 de dezembro, com uma grande feira de empreendedoras que reunirá mais de 130 expositoras. É uma estratégia para aumentar a renda durante o período natalino, um dos mais movimentados para o comércio, e possibilita que as participantes apresentem seus produtos e serviços diretamente ao público.

No Brasil, o número de mulheres donas de negócio chegou ao recorde de 10,35 milhões em 2024, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

