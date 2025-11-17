Brasília sedia em novembro IX Encontro das Cidades Criativas

Brasília vai sediar, entre os dias 25 e 28 de novembro, o IX Encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco (IX Ecriativa), que este ano traz o tema “Territórios Criativos do Brasil para o Mundo”. Organizado pelo Instituto ACDF, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), o evento reunirá representantes das 15 cidades brasileiras com o título da Unesco, além de convidados internacionais para debater como a criatividade pode impulsionar o desenvolvimento urbano, econômico e social.
Reconhecida como Cidade Criativa do Design desde 2017, Brasília busca fortalecer sua posição como polo de inovação, turismo e economia criativa. O encontro será um espaço para troca de experiências, promoção de boas práticas e articulação de políticas públicas que integrem cultura, design, sustentabilidade e turismo — áreas consideradas estratégicas para o crescimento da capital.
Segundo a Setur-DF, em 2024, Brasília recebeu mais de 64,4 mil turistas internacionais, alta de 19,4% em relação a 2023. Entre janeiro e maio deste ano, o fluxo já chegou a 44.279 visitantes, um aumento de 78,3% frente ao mesmo período anterior. A atividade turística movimentou R$ 28,34 milhões nos primeiros quatro meses de 2025, crescimento de 50,88%.
Confira programação
• 25/11 | Brasília de Braços Abertos
· 8h – Boas-vindas com os representantes das cidades
· 9h – Recepção Secretaria de Turismo (Setur-DF)
· 10h30 – City tour Viva Brasília
· 15h – Cerimônia oficial de abertura com autoridades na ACDF
· 15h30 – Lançamento do livro da história da RBCC
· 16h – Apresentação Brasília Cidade Criativa do Design e ODS
· 17h – Painel Brasília Hub Estratégico e Criativo
· 20h – Lançamento oficial da exposição interativa Territórios Criativos Brasileiros do Brasil para o Mundo, do game Creative Mind da UCCN e da nova identidade visual da RBCC
• 26/11 | Territórios Criativos do Brasil para o Mundo
· 8h30 – Receptivo e credenciamento
· 9h – Painel Governo Federal MTur/MinC/MRE
· 9h30 – Palestras do Ministério da Cultura (MinC), do Ministério do Turismo (MTur), da Unesco/UCCN e da Unesco/Brasil
· 11h – Painel RBCC Cidades e Territórios Criativos do Brasil
· 12h30 – Experiência gastronômica
· 14h30 – Painel RBCC (continuação da apresentação das cidades criativas)
· 16h30 – Mesa-redonda Sustentabilidade – Municípios Criativos e Sustentáveis
· 17h30 – Entrega do Manifesto da Rede de Cidades Criativas ao Governo Federal
· 20h – Lançamento oficial da exposição digital Territórios Criativos do Brasil para o Mundo, no shopping Pátio Brasil
• 27/11 | Internacional
· 8h30 – Receptivo e credenciamento
· 9h – Apresentação e falas de autoridades presentes
· 9h30 – Painel Comissão Parlamentar Mista de Economia Criativa do Brasil
· 10h30 – Palestras da Unesco/UCCN e da Unesco/Brasil
· 11h30 – Lançamento da Embaixada Digital de Cidades Criativas da Unesco em Brasília e Enghien-les-Bains
· 12h30 – Experiência gastronômica
· 14h30 – Ação colaborativa: Feira de Negócios de Economia Criativa
· 20h – Experiência cultural/jantar temático
• 28/11 | Plenárias Cidades Criativas
· 8h30 – Receptivo e credenciamento
· 9h – Assembleia RBCC – Apresentação da plataforma digital RBCC e jogo educativo sobre a UCCN
· 11h30 – Apresentação Florianópolis e encerramento do IX Ecriativa
· 12h30 – Experiência gastronômica
· 14h – Experiência cultural
· 20h – Experiência cultural/jantar temático
