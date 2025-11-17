Especialistas em saúde e comportamento se reúnem para debater vícios em cigarro e jogos

Evento gratuito é voltado para estudantes, profissionais de saúde e demais interessados - (crédito: Maurício Araújo)

Laíza Ribeiro*

Começou nesse domingo (16/11), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o 10º Congresso Internacional Free Mind, que traz ao Distrito Federal alguns dos maiores nomes da medicina, psicologia, psiquiatria, neurologia e outras áreas ligadas à saúde e ao comportamento humano. Com entrada gratuita, o evento é voltado para estudantes, profissionais de saúde e o público interessado em compreender os desafios contemporâneos relacionados aos vícios comportamentais e químicos.

Ao longo da semana, diversos debates temáticos serão realizados, com o objetivo de analisar, à luz da ciência e da experiência internacional, como novos hábitos e substâncias estão impactando a sociedade — especialmente os jovens.

Abrindo a programação de debates da semana, especialistas brasileiros e estrangeiros apresentaram estudos sobre o uso crescente de cigarros eletrônicos entre adolescentes. O painel discutiu como a indústria tem reiniciado estratégias de marketing para atrair novos consumidores, reinventando a forma de consumo da nicotina. Foram destacados os danos à saúde decorrentes do uso desses dispositivos e apresentados caminhos para prevenção.

Participaram do debate pesquisadores da USP, psiquiatras, neurologistas e psicólogos, que alertaram que a juventude é o novo alvo da indústria do tabaco — agora estilizada em versões eletrônicas e com aromas atrativos.

Na manhã desta terça-feira (18/11), especialistas de diversas áreas se reunirão para debater o tema da legalização das drogas. As apresentações trarão experiências de outros países que adotaram políticas mais liberais, pareceres científicos que analisam impactos na saúde pública e riscos sociais, e discussões sobre a proteção dos jovens nesse cenário.

O painel destaca a complexidade do tema, pontuando desde questões de segurança pública até modelos educativos e estratégias de redução de danos.

Encerrando a programação do dia, o painel Tratamento da dependência química e dos vícios comportamentais reúne pesquisadores brasileiros que apresentarão estudos sobre a eficácia de tratamentos integrados para dependência química e vícios comportamentais. Foram abordadas terapias científicas, abordagens que envolvem espiritualidade e tecnologia, além de práticas integrativas.

Entre os convidados está Frederico Garcia, médico da USP, conhecido por seu trabalho na criação de uma vacina para tratamento da dependência em cocaína e crack.

Diante da crescente popularidade dos sites de apostas no Brasil e dos riscos associados, o congresso também traz um debate dedicado à compulsão por jogos eletrônicos. Psiquiatras e psicólogos especializados irão abordar os fatores de risco, o perfil psicológico dos apostadores, formas de prevenção e tratamentos.

Entre os participantes está Hermano Tavares, coordenador do Programa Ambulatorial do Jogo da USP, referência nacional no tratamento de jogadores compulsivos.

