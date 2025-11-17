Tenda de ônibus desaba com chuva e deixa usuários sem abrigo na EPIG

Uma tenda que funcionava como parada de ônibus no trecho em obras da EPIG, entre o Sudoeste e o Parque da Cidade, sentido SIA, desabou durante as fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento na tarde desta segunda-feira (17/11). O ponto improvisado ficou tomado por lama e completamente alagado, deixando passageiros sem qualquer proteção.

Com a queda da estrutura, usuários passaram a aguardar o transporte em pé, próximos à pista, porque o banco ficou encharcado.

A costureira Ana Rita, 55 anos, que utiliza o local diariamente para voltar para casa, em Valparaíso (GO), criticou a falta de segurança do abrigo. “Isso aconteceu por conta dessa estrutura ruim que o GDF deixou para nós, uma tenda que não tem segurança. Se tivesse, teria segurado com a chuva. Quando o vento passou, levou porque não estava firme. Poderia atingir alguém”, afirmou.





Ela também comentou o desconforto enfrentado pelos passageiros. “No momento, não está chovendo, estamos tendo a sorte de não nos molhar, mas se começar a chover, todo mundo vai voltar encharcado e sujo para casa. Eu acho que vai demorar para eles arrumarem a tenda.”

O encarregado de manutenção Josmar Coelho, 55, que também esperava ônibus para Valparaíso, relatou alívio por não ter sido pego pela chuva. “Quando cheguei, a chuva já tinha acabado, mas acredito que quem estava aí mais cedo se molhou bastante. No meu trabalho vimos uma chuva com um vento forte, e deu uma assustada”, contou.

