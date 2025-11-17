InícioCidades DF
ESTRAGOS DA CHUVA

Tenda de ônibus desaba com chuva e deixa usuários sem abrigo na EPIG

Estrutura provisória não resistiu ao vento forte; passageiros ficaram expostos à lama e à água

Tenda usada como parada de ônibus desaba com fortes chuvas
Tenda usada como parada de ônibus desaba com fortes chuvas - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Uma tenda que funcionava como parada de ônibus no trecho em obras da EPIG, entre o Sudoeste e o Parque da Cidade, sentido SIA, desabou durante as fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento na tarde desta segunda-feira (17/11). O ponto improvisado ficou tomado por lama e completamente alagado, deixando passageiros sem qualquer proteção.

Com a queda da estrutura, usuários passaram a aguardar o transporte em pé, próximos à pista, porque o banco ficou encharcado.

A costureira Ana Rita, 55 anos, que utiliza o local diariamente para voltar para casa, em Valparaíso (GO), criticou a falta de segurança do abrigo. “Isso aconteceu por conta dessa estrutura ruim que o GDF deixou para nós, uma tenda que não tem segurança. Se tivesse, teria segurado com a chuva. Quando o vento passou, levou porque não estava firme. Poderia atingir alguém”, afirmou.

  • Usuários aguardaram o transporte em pé, próximos à pista
    Usuários aguardaram o transporte em pé, próximos à pista Guilherme Felix CB/DA Press
  • 17.11.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. Chuvas. Tenda usada como proteção para sol e chuva acaba desabando com a força do vento, EPIG sentido SIA Ana Rita, 55, costureira - Valparaíso
    17.11.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. Chuvas. Tenda usada como proteção para sol e chuva acaba desabando com a força do vento, EPIG sentido SIA Ana Rita, 55, costureira - Valparaíso Guilherme Felix CB/DA Press

Ela também comentou o desconforto enfrentado pelos passageiros. “No momento, não está chovendo, estamos tendo a sorte de não nos molhar, mas se começar a chover, todo mundo vai voltar encharcado e sujo para casa. Eu acho que vai demorar para eles arrumarem a tenda.”

O encarregado de manutenção Josmar Coelho, 55, que também esperava ônibus para Valparaíso, relatou alívio por não ter sido pego pela chuva. “Quando cheguei, a chuva já tinha acabado, mas acredito que quem estava aí mais cedo se molhou bastante. No meu trabalho vimos uma chuva com um vento forte, e deu uma assustada”, contou.

Veja video:

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 17/11/2025 19:44
