Dia da Consciência Negra: festival deve reunir 100 mil pessoas na Esplanada

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, visitaram nesta quinta-feira (20/11) a estrutura montada na área externa do Museu Nacional da República para as celebrações do Dia da Consciência Negra 2025. Com o tema Raízes que Conectam o Futuro, o evento reúne música, formação, arte, moda, gastronomia e cortejos tradicionais até sábado.
Celina e Abrantes percorreram o espaço do evento, conversaram com alguns dos expositores e destacaram que o festival, "o maior do Brasil dedicado à data, segundo o secretário, foi preparado para receber toda a família, com áreas gastronômicas, salão de beleza, espaço infantil e atrações culturais variadas. "Esse é o momento de a gente reafirmar o combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação. Aqui no DF, isso é levado a sério", destacou a vice-governadora.
A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pelo espaço em cada dia de evento. "É o segundo ano que o DF tem um evento de grande porte nesta data. Em 2024, foi um sucesso. Tivemos lotação todos os dias, com um público de 20 mil a 30 mil pessoas. Este ano será ainda maior", afirmou Cláudio Abrantes. "Essa celebração é uma política cultural, que será continuada nos próximos anos", completou.
"Queremos que esse momento seja marcado não apenas pela celebração, mas por ações. Nós estamos com um programa forte nas nossas escolas públicas nesta semana, de combate ao racismo, além de termos várias outras secretarias envolvidas neste evento", disse Celina Leão. Os ingressos para o festival são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla. É necessário levar 1kg de alimento não perecível.
Confira a programação completa:
Quinta-feira (20)
Abertura
10h – Abertura Oficial do Festival
11h – Abertura da exposição “Retratos”
11h – Cortejo com o Boi do Seu Teodoro
Exposição
11h–22h – Exposição “Retratos” – Galeria Ancestralidades
Espaço Kids
14h– Contação de histórias
15h– Oficina Brincante
Gastronomia
12h–22h – Sabores do Quilombo
Feira Afro
14h–22h – Feira Kitanda e convidados
Espaço Beleza Negra
15h–16h – Oficina de turbantes e tranças
15h–16h – Desfile “Moda de Axé”
Tenda Muntu
16h – Painel “Mulheres Negras e a Educação que Liberta”
Palestrantes - Mariana Regis - Prof. Gina Vieira Ponte - Flávia Santos Moderadora - Keilla Vila Flor
Arena Dona Lydia
17h30 – Cortejo Afoxé Ogum Pá
18h – Laady B
19h10 – Ju Moreno
20h30 – Marcelo Café
22h30 – Ludmilla
00h30 – Alexandre Pires
Palco Brasilidades – A partir das 18h30
18h40– Daniel Beira Rio
20h10– Cida Avelar
23h30– Ballroom
Sexta-feira (21)
Exposição
12h–22h – Exposição “Retratos”
Espaço Kids
14h–15h – Oficina Tambores de Papel
15h–16h – Oficina de Dança Afro
Gastronomia
12h–22h – Sabores do Quilombo
Feira Afro
14h–22h – Feira Kitanda e convidados
Tenda Muntu
14h30 – Descomplicando o Letramento Racial: O básico sobre raça que toda pessoa precisa saber – palestrante: Eric Marques
16h– Painel “Estética Negra – Para Além do Look” - Palestrantes - Victor Hugo Soulivier - Juiz Fábio Esteves - Ruth Venceremos - Patrick Jhonnes- Marcus Oliveira - Arte Preta / Moderador - Wemmia Anita
Arena Dona Lydia
18h – Israel Paixão
19h10 – Os Pacificadores
20h30 – Uel
22h30 – Timbalada
00h30 – Mumuzinho
Sábado (22)
Exposição
10h–22h – Exposição “Retratos”
Espaço Kids
14h–15h – Contação “Os Griôs do Amanhã”
15h–16h – Oficina de instrumentos de percussão
Gastronomia
12h–22h – Sabores do Quilombo
Feira Afro
14h–22h – Feira Kitanda e convidados
Tenda Muntu
14h30 – Roda “Ofó Mulher – O poder da palavra feminina” - Palestrantes - Cristiane Sobral - Nanda Fer Pimenta - Dandara Suburbana / Moderadora - Andressa Marques
16h – Painel “História da Consciência Negra e Desafios Contemporâneos” -Palestrantes - Prof. Nelson InocêncioPalestrante - Prof. Mariléa de Almeida- Carla Akotirene / Moderadora - Ludymilla Santiago
Arena Dona Lydia
17h30 – Cortejo Grupo Cultural Obará
18h – Carol Nogueira
19h10 – Dhi Ribeiro
20h30 – Benzadeus
22h30 – Carlinhos Brown
00h30 – Psirico
Palco Brasilidades
23h30– Thiago Kallazans