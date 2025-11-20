Dia da Consciência Negra: festival deve reunir 100 mil pessoas na Esplanada

Vice-governadora, Celina Leão, e secretário da Cultura, Claudio Abrantes, visitaram o espaço do evento nesta manhã (20) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, visitaram nesta quinta-feira (20/11) a estrutura montada na área externa do Museu Nacional da República para as celebrações do Dia da Consciência Negra 2025. Com o tema Raízes que Conectam o Futuro, o evento reúne música, formação, arte, moda, gastronomia e cortejos tradicionais até sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Celina e Abrantes percorreram o espaço do evento, conversaram com alguns dos expositores e destacaram que o festival, "o maior do Brasil dedicado à data, segundo o secretário, foi preparado para receber toda a família, com áreas gastronômicas, salão de beleza, espaço infantil e atrações culturais variadas. "Esse é o momento de a gente reafirmar o combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação. Aqui no DF, isso é levado a sério", destacou a vice-governadora.





A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pelo espaço em cada dia de evento. "É o segundo ano que o DF tem um evento de grande porte nesta data. Em 2024, foi um sucesso. Tivemos lotação todos os dias, com um público de 20 mil a 30 mil pessoas. Este ano será ainda maior", afirmou Cláudio Abrantes. "Essa celebração é uma política cultural, que será continuada nos próximos anos", completou.

"Queremos que esse momento seja marcado não apenas pela celebração, mas por ações. Nós estamos com um programa forte nas nossas escolas públicas nesta semana, de combate ao racismo, além de termos várias outras secretarias envolvidas neste evento", disse Celina Leão. Os ingressos para o festival são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla. É necessário levar 1kg de alimento não perecível.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular









Confira a programação completa:

Quinta-feira (20)

Abertura

10h – Abertura Oficial do Festival

11h – Abertura da exposição “Retratos”

11h – Cortejo com o Boi do Seu Teodoro

Exposição

11h–22h – Exposição “Retratos” – Galeria Ancestralidades

Espaço Kids

14h– Contação de histórias

15h– Oficina Brincante

Gastronomia

12h–22h – Sabores do Quilombo

Feira Afro

14h–22h – Feira Kitanda e convidados

Espaço Beleza Negra

15h–16h – Oficina de turbantes e tranças

15h–16h – Desfile “Moda de Axé”

Tenda Muntu

16h – Painel “Mulheres Negras e a Educação que Liberta”

Palestrantes - Mariana Regis - Prof. Gina Vieira Ponte - Flávia Santos Moderadora - Keilla Vila Flor

Arena Dona Lydia

17h30 – Cortejo Afoxé Ogum Pá

18h – Laady B

19h10 – Ju Moreno

20h30 – Marcelo Café

22h30 – Ludmilla

00h30 – Alexandre Pires

Palco Brasilidades – A partir das 18h30

18h40– Daniel Beira Rio

20h10– Cida Avelar

23h30– Ballroom

Sexta-feira (21)

Exposição

12h–22h – Exposição “Retratos”

Espaço Kids

14h–15h – Oficina Tambores de Papel

15h–16h – Oficina de Dança Afro

Gastronomia

12h–22h – Sabores do Quilombo

Feira Afro

14h–22h – Feira Kitanda e convidados

Tenda Muntu

14h30 – Descomplicando o Letramento Racial: O básico sobre raça que toda pessoa precisa saber – palestrante: Eric Marques

16h– Painel “Estética Negra – Para Além do Look” - Palestrantes - Victor Hugo Soulivier - Juiz Fábio Esteves - Ruth Venceremos - Patrick Jhonnes- Marcus Oliveira - Arte Preta / Moderador - Wemmia Anita

Arena Dona Lydia

18h – Israel Paixão

19h10 – Os Pacificadores

20h30 – Uel

22h30 – Timbalada

00h30 – Mumuzinho

Sábado (22)

Exposição

10h–22h – Exposição “Retratos”

Espaço Kids

14h–15h – Contação “Os Griôs do Amanhã”

15h–16h – Oficina de instrumentos de percussão

Gastronomia

12h–22h – Sabores do Quilombo

Feira Afro

14h–22h – Feira Kitanda e convidados

Tenda Muntu

14h30 – Roda “Ofó Mulher – O poder da palavra feminina” - Palestrantes - Cristiane Sobral - Nanda Fer Pimenta - Dandara Suburbana / Moderadora - Andressa Marques

16h – Painel “História da Consciência Negra e Desafios Contemporâneos” -Palestrantes - Prof. Nelson InocêncioPalestrante - Prof. Mariléa de Almeida- Carla Akotirene / Moderadora - Ludymilla Santiago

Arena Dona Lydia

17h30 – Cortejo Grupo Cultural Obará

18h – Carol Nogueira

19h10 – Dhi Ribeiro

20h30 – Benzadeus

22h30 – Carlinhos Brown

00h30 – Psirico

Palco Brasilidades

23h30– Thiago Kallazans