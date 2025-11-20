Que calorão! Água Mineral lota em feriadão do Dia da Consciência Negra

A mistura de feriado no meio da semana e altas temperaturas foi o estopim para o público do Distrito Federal lotar a Água Mineral, no Parque Nacional de Brasília, nesta quinta-feira (20/11). Por volta das 11 horas, a fila de carros para entrar no espaço estava gigante, chegando à rodovia. Não se demorou muito para que o parque estivesse com lotação esgotada, com os portões fechados para novas entradas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Dia da Consciência Negra, o Distrito Federal amanheceu com tempo aberto e poucas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 19ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 30ºC no decorrer da tarde. Diante da baixa umidade, a região está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial à saúde.

A expectativa é que o calorão tome conta desta tarde, com rajadas de vento de fracas a moderadas. A umidade pode variar de 30% a 80% e há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Para a sexta-feira (21/11) e o fim de semana, a previsão é de temperaturas mais amenas, com umidade em elevação e pancadas de chuva, principalmente no domingo (23/11).

O Parque Nacional de Brasília estará aberto todos os dias. A piscina velha é a uma boa pedida para fugir do calor e refrescar-se. O espaço conta, ainda, com muitas árvores para quem deseja relaxar à sombra. A Água Mineral, agora, com restaurante interno.

O ingresso custa R$ 20 (meia-entrada para morador do Distrito Federal com comprovação de residência, estudantes e PCDs). Crianças até 12 anos e idosos a partir de 60 anos não pagam.