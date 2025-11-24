Agência do trabalhador oferece vaga de mecânico com salário de R$ 4 mil

Salários chegam a R$ 2,5 mil. Agências do trabalhos abrem de segunda a sexta-feira - (crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

As agências do trabalhador iniciam a semana com ofertas de 282 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho. Nesta segunda-feira (24), o cargo com maior salário está destinado à função de mecânico de auto em geral, em Águas Claras, com salário de R$ 4 mil. Há uma vaga aberta e não é necessário ter experiência comprovada. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Os cargos com mais vagas abertas são auxiliar de limpeza, motofretista e recepcionista em geral, todos localizados na Zona Industrial do Guará, além de atendente de lanchonete, na Asa Norte. Cada um desses postos de trabalho oferece 20 oportunidades. Nenhuma delas exige experiência comprovada. Os salários variam de R$ 1.639 a R$ 1.641,20.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraentes ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

