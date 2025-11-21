Homem é preso por violência doméstica em parque infantil da Candangolândia

Manuela Sá*
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (21/11), um homem por violência doméstica na Candangolândia.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
Os policiais foram informados que um homem, armado com uma faca, estaria agredindo uma mulher no parquinho infantil da Quadra 7. Ao perceber a chegada da polícia, o agressor tentou fugir em direção à Quadra 5, mas foi detido.
A equipe encontrou a faca dentro de uma boca de bueiro e também teve acesso a uma filmagem da agressão. A vítima, de 30 anos, não foi localizada e o autor foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), onde está a cargo da autoridade policial.
Saiba Mais
- Cidades DF Pedidos de mineração são suspensos na Chapada dos Veadeiros
- Cidades DF Carreta oferece 500 mamografias gratuitas no DF; é necessário agendar
- Cidades DF Vídeo: Homem é abordado por suspeitos armados e tem veículo roubado
- Cidades DF Mulher é atacada com facão pelo namorado; autor, de 69 anos, foi preso
- Cidades DF Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em abordagem