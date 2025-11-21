Homem é preso por violência doméstica em parque infantil da Candangolândia

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (21/11), um homem por violência doméstica na Candangolândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os policiais foram informados que um homem, armado com uma faca, estaria agredindo uma mulher no parquinho infantil da Quadra 7. Ao perceber a chegada da polícia, o agressor tentou fugir em direção à Quadra 5, mas foi detido.

Leia também: Homem é morto a facadas ao tentar defender mulher de agressão

A equipe encontrou a faca dentro de uma boca de bueiro e também teve acesso a uma filmagem da agressão. A vítima, de 30 anos, não foi localizada e o autor foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), onde está a cargo da autoridade policial.