InícioCidades DF
Violência

Homem é preso por violência doméstica em parque infantil da Candangolândia

O suspeito estava armado com uma faca e tentou fugir em direção à Quadra 5, mas foi detido

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (21/11), um homem por violência doméstica na Candangolândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os policiais foram informados que um homem, armado com uma faca, estaria agredindo uma mulher no parquinho infantil da Quadra 7. Ao perceber a chegada da polícia, o agressor tentou fugir em direção à Quadra 5, mas foi detido. 

A equipe encontrou a faca dentro de uma boca de bueiro e também teve acesso a uma filmagem da agressão. A vítima, de 30 anos, não foi localizada e o autor foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), onde está a cargo da autoridade policial. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/11/2025 15:31
SIGA
x