Susto! Família fica presa em caminhonete durante enxurrada e é salva por PMs

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) resgataram uma família que ficou presa em uma caminhonete após forte enxurrada na BR-040, nas proximidades do Costa Atacadão, em Valparaíso de Goiás. A região é conhecida pelos recorrentes alagamentos sempre que ocorrem chuvas intensas.

Quatro ocupantes — incluindo uma gestante e uma senhora de 67 anos —estavam em um Ford Ranger, quando o veículo apagou no meio do alagamento e começou a ser arrastado pela correnteza em direção a uma ribanceira. Diante da força da água, os passageiros entraram em pânico. A gestante chegou a passar mal devido ao susto.

Resgate ocorreu durante alagamento em Valparaíso de Goiás (foto: Divulgação/PMDF)

No momento do incidente, uma equipe do Gtop 28 passava pelo local. Os policiais desceram da viatura e iniciaram o resgate, carregando nos braços os ocupantes da caminhonete, um a um, e conduzindo-os até um ponto seguro, longe da força da água. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a gestante à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

