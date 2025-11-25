Reforma interna divide opiniões na igrejinha da Vila Planalto

*Lara Costa

A Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, primeira de Brasília e mais conhecida como igrejinha da Vila Planalto, passou por reforma interna, finalizada ontem. O local está inserido na área de tombamento do conjunto da Vila Planalto, por meio do decreto nº 11.079/88, sendo de interesse histórico e patrimonial.

A intervenção no presbitério, porém, não agradou a todos. Uma frequentadora, que preferiu não se identificar, se manifestou contra a reforma, alegando que o imóvel foi "completamente descaracterizado". Para ela, o prédio — fundado em 1959 pelo frei dominicano Marcos Lacerda de Camargo e integralmente construído em madeira — é de preservação rigorosa e, por causa disso, considerou as alterações "um crime".

"Está irreconhecível, e é um prédio tombado de preservação rigorosa. Nunca poderia ter sido feito aquilo no altar. Não tem como lembrar e ter a memória de como era antes", lamentou.

Ao Correio, o padre Marcelo da Silva, pároco da igreja, informou que fez a solicitação da reforma interna para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF), a quem o projeto foi submetido. Ainda de acordo com o padre, a proposta foi bem recebida também pela comunidade. "Houve, inclusive, a declaração de que o bem não tem um tombamento próprio e específico, não havendo necessidade de intervenção da Secretaria de Cultura em razão dos ajustes do templo", reforçou.

Entre os ajustes estão a utilização de parede de drywall, afastada das paredes existentes para preservação destas, e a aplicação de revestimentos em pedra natural e madeira, buscando unidade visual com a linguagem compositiva da igreja.

Em um parecer técnico a que a reportagem teve acesso, a secretaria concluiu que não se manifestaria sobre a intervenção interna proposta, "uma vez que a mesma não implica em alterações em nenhum dos elementos previstos no Artigo 2° do Decreto nº 11.079/88", como preservação do traçado urbano original e de sua estrutura urbana.

"Não cabe análise do projeto de interiores, haja vista que a competência desta Secretaria restringe-se somente à análise de intervenções que impactem os elementos protegidos pelo tombamento do conjunto da Vila Planalto. Intervenções internas, portanto, escapam à jurisdição desta Secretaria, salvo quando implicarem alterações na ambiência, fachada, gabarito ou relação de entorno", diz o documento.

Para pessoas que trabalham perto da igreja, a reforma interna foi vista de forma positiva. "Passei lá nos últimos dois dias e, mesmo não vendo a reforma completa, o local estava precisando. Acho que foi algo bom que ocorreu", diz Victor Leonardo, 23 anos, atendente de loja.

Augusto Martins Sousa, auxiliar de cozinha de 26 anos, acredita que essa intervenção pode ajudar na atratividade do local. "A igreja, querendo ou não, é bastante conhecida, vem bastante gente, melhorou até mais a forma da igreja. Então, foi bom, porque como é uma reforma nova, o local vai ter mais acolhimento e organização para quem chegar", opinou.