Ataque de abelhas deixa três feridos na quadra 713 Sul Asa Sul

Pedestres foram atingidos por um ataque de abelhas na tarde desta quinta-feira (27/11), na quadra 713 Sul. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) socorreu as vítimas. Três pessoas foram encaminhadas a hospitais de referência.
A colmeia foi localizada em uma árvore e será removida no momento adequado.
A área permanecerá isolada para evitar novos incidentes.
