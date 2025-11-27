InícioCidades DF
Ataque de abelhas deixa três feridos na quadra 713 Sul Asa Sul

Colmeia foi localizada em uma árvore e será removida posteriormente. O local ficou isolado para evitar novos ataques

Abelhas estavam atacando pedestres na 713 Sul - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Pedestres foram atingidos por um ataque de abelhas na tarde desta quinta-feira (27/11), na quadra 713 Sul. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) socorreu as vítimas. Três pessoas foram encaminhadas a hospitais de referência. 

A colmeia foi localizada em uma árvore e será removida no momento adequado.

A área permanecerá isolada para evitar novos incidentes.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 27/11/2025 22:14
