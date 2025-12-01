Áreas de Vicente Pires ficam sem água nesta terça-feira (2/12)

A Caesb conta com 28 mil usuários do serviço gratuito - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Moradores e comerciantes de Vicente Pires devem se preparar, pois terão o fornecimento de água interrompido nesta terça-feira (2/12), das 8h às 23h. O desligamento será realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para manutenção e melhoria no sistema de abastecimento da região.

As áreas atingidas são as ruas 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7, 8 e 10 (Colônia Agrícola Vicente Pires) e as ruas 4, 4C e 7 (Colônia Agrícola Samambaia), além de toda a Vila São José. Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário. Para mais informações, a população pode ligar no 115.

