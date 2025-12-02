InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Lago Norte e Sudoeste terão desligamento de energia nesta terça-feira

Interrupção temporária ocorre para garantir segurança das equipes durante os serviços

Caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Áreas do Lago Norte e do Sudoeste terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (2/12) para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. No Sudoeste, o desligamento ocorre das 8h30 às 14h30 e afeta quadras como SQSW 300, CLSW 300, CLSW 300A, CLSW 300B e SQSW 500.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Já no Lago Norte, a suspensão será das 10h às 16h em regiões do Setor de Mansões, Setor Habitacional Taquari e Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo.

Caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/12/2025 07:00 / atualizado em 02/12/2025 07:00
SIGA
x