Lago Norte e Sudoeste terão desligamento de energia nesta terça-feira

Áreas do Lago Norte e do Sudoeste terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (2/12) para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. No Sudoeste, o desligamento ocorre das 8h30 às 14h30 e afeta quadras como SQSW 300, CLSW 300, CLSW 300A, CLSW 300B e SQSW 500.
Já no Lago Norte, a suspensão será das 10h às 16h em regiões do Setor de Mansões, Setor Habitacional Taquari e Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo.
Caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.
