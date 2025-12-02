Homem fica ferido após bater carro contra semáforo no Lago Norte

Com o impacto da colisão, o carro ficou tombado lateralmente na via, e o semáforo ficou entortado - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem ficou ferido após o carro que pilotava, um Vitara Tracker prata, perder o controle e bater em um semáforo. Com o impacto, o carro ficou tombado lateralmente na via, e o semáforo ficou entortado.

O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta terça-feira (2/12), na CA 06, Lago Norte, e mobilizou duas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

No local, após a sinalização, isolamento de duas vias e o gerenciamento dos riscos, as equipes de resgate retiraram o motorista do carro, consciente e orientado. Após a aplicação do protocolo de trauma, o homem foi transportado ao hospital de referência da região

Ações de prevenção contra incêndio e novos acidentes foram providenciadas pelos militares. A Polícia Militar (PMDF) e o Detran também foram acionados para o local como apoio.







