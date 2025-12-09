Clevane Valle recebe Prêmio JK na categoria empreendedorismo

À frente da Fazenda Malunga, Clevane Valle é a premiada da noite do Prêmio JK Correio Braziliense na categoria empreendedorismo. Com mais de 30 anos de atividade, a fazenda de Clevane está marcada na história de Brasília como um dos empreendimentos pioneiros na sustentabilidade e produção de comida orgânica no DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Eu falo que esse prêmio é dedicado a todos os nossos colaboradores, à nossa luta, à nossa resiliência em produzir produtos saudáveis e colocar comida de extrema qualidade na mesa dos brasilienses”, definiu Clevane sobre a sua premiação.



Clevane comenta que foi uma grata surpresa. “Eu fiquei extremamente lisonjeada, é uma honra muito grande estar aqui nesse momento com vocês compartilhando essa homenagem que me deixou encher muito o coração”, afirmou.

A Fazenda Malunga é um dos empreendimentos pioneiros na produção de hortaliças e vegetais orgânicos no Distrito Federal. A dona do espaço comenta sobre a linha de produção que garante tanta qualidade e inovação no mercado de Brasília. “A nossa produção está centralizada em hortaliças e laticínios. Hoje, temos uma rede de mercado onde atuamos na distribuição e venda de produtos saudáveis, sempre buscando uma alimentação de qualidade”, disse.

"É com coração cheio de gratidão que estou recebendo o Prêmio JK, oferecido pelo Correio Braziliense, um verdadeiro patrimônio da nossa cidade. É uma honra imensa fazer parte desse momento tão significativo", ressaltou ao receber o prêmio.

Dedicação à produção orgânica

À frente de uma das marcas mais emblemáticas da agricultura orgânica do Distrito Federal, Clevane Valle transformou o que começou como um empreendimento familiar em referência nacional em sustentabilidade, inovação e produção de alimentos de qualidade.

Gestora da Fazenda Malunga, ela integra a segunda geração de um projeto iniciado na década de 1980 e que se consolidou como pioneiro no cultivo orgânico certificado no país. Ao lado da família, Clevane ajudou a ampliar a área produtiva, estruturar canais de distribuição e consolidar práticas agroecológicas que hoje servem de modelo para propriedades rurais de todo o Brasil.

A carreira no agro foi inspirada pelo pai, um produtor de leite e café em Minas Gerais. Agora, vê o mesmo caminho ser trilhado pelas duas filhas, uma estudante de veterinária e outra de administração, já envolvidas no dia a dia da fazenda, que toca em parceria com o marido, Joe Valle.

A Malunga se tornou símbolo de excelência ao unir tecnologia, manejo responsável do solo e diversificação produtiva, abastecendo o DF com hortifrutis e laticínios reconhecidos pela qualidade. Sob sua gestão, a fazenda expandiu a atuação em agroindústria, investiu na rastreabilidade e intensificou a relação direta com consumidores, fortalecendo uma cadeia de confiança e transparência rara no setor.

A atuação inovadora levou a empresa a conquistar certificações, ampliar parcerias e consolidar um modelo que concilia produtividade, respeito ao meio ambiente e impacto social positivo. Clevane também desempenha papel estratégico no fortalecimento da agricultura regional, participando de debates sobre segurança alimentar, políticas rurais e estímulo à produção sustentável.

Seu trabalho contribuiu para posicionar o DF como polo agroecológico e referência em orgânicos no Centro-Oeste. Atualmente, a Fazenda Malunga abastece mais de 130 pontos de venda, tem quatro lojas no DF e um atacado no Ceasa, oferecendo cerca de 80 produtos, entre hortaliças, laticínios e itens minimamente processados, como saladas prontas.

Lançado pelo Correio Braziliense, o Prêmio JK reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do jornal e contempla 16 categorias, são elas: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.