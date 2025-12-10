Agências oferecem mais de 600 vagas nesta quarta-feira (10)

O cargo com maior salário está destinado para vaga de confeiteiro na Asa Sul - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de um emprego? As agências do trabalhador estão com ofertas de 630 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta terça-feira (10/12), no Distrito Federal. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cargo com maior salário está destinado para vaga de confeiteiro na Asa Sul, com exigência de atuação prévia na área e remuneração de R$ 3 mil. Outro destaque vai para os 135 postos de operador de caixa, 120 para repositor de mercadorias, 72 para auxiliar de limpeza, 50 para frentista, 45 para atendente de padaria, 30 para assistente de mídias, 30 para atendente de lanchonete, 29 para auxiliar de linha de produção, 23 para açougueiro, 20 para fiscal de prevenção de perdas no Jardim Botânico, Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, São Sebastião, Plano Piloto, Ceilândia e sem ponto fixo de trabalho. Os salários vão até R$ 2.608,20.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

