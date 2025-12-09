Inmet emite alerta amarelo para pancadas de chuva no DF nesta terça

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal terá um dia marcado por precipitações intensas, com mínima de 18°C e máxima prevista entre 24°C e 25°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 95%, nesta terça-feira (9/12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá pancadas de chuva, especialmente no final da tarde e início da noite.

Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, os avisos permanecem no nível amarelo, com até 50 mm de chuva por dia, podendo ocorrer episódios localmente fortes.

O fenômeno ocorre devido à combinação de umidade proveniente de sistemas na região Sudeste e ao aquecimento diurno, que favorece a formação de nuvens de chuva. “As pancadas de final de tarde são típicas dessa época do ano”, Siden.

A recomendação para a população é redobrar os cuidados durante as chuvas, evitando se abrigar sob árvores e mantendo atenção em áreas abertas ou com postes e estruturas elevadas, que podem ser atingidas por descargas elétricas.

As condições devem se manter semelhantes pelo restante da semana, mantendo a rotina de chuvas contínuas no DF até pelo menos o início da próxima semana.

