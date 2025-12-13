InícioCidades DF
Oscar Niemeyer ganha escultura de bronze na Casa de Chá

Obra assinada por Léo Santana será inaugurada na Praça dos Três Poderes nesta segunda-feira (14/12), dia em que o arquiteto completaria 118 anos. O Correio acompanhou a montagem neste sábado (13/12)

processo de criação da escultura durou cerca de quatro meses, com modelagem em argila até a fundição em bronze - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
A partir desta segunda-feira (15/12), quem visitar a Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, poderá sentar-se ao lado de um dos principais responsáveis pelo desenho da capital federal: Oscar Niemeyer. O encontro é possível graças ao artista Léo Santana que, a convite do Senac-DF, projetou uma escultura em bronze do arquiteto, que será inaugurada na data em que ele completaria 118 anos.

A proposta foi retratar Niemeyer no auge de sua produção intelectual, durante o período da construção de Brasília, em uma postura humana e acessível: sentado, sem pedestal, convidando o público à interação.

“Quis o Niemeyer da época de Brasília, quando ele estava no auge da criação. A posição foi inspirada em uma foto dele mais velho, sentado de forma descontraída, quase reflexiva, mas com o rosto mais jovem”, explica Léo Santana.

O processo de criação da escultura durou cerca de quatro meses e envolveu diversas etapas artesanais, desde a modelagem em argila até a fundição em bronze.

“O bronze é um material que atravessa séculos. Quando você eterniza alguém nesse material, sabe que essa obra vai dialogar com muitas gerações”, afirma o escultor, que já produziu mais de 80 esculturas de corpo inteiro espalhadas pelo país.

Para o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a escolha do local tem um significado especial. “A Casa de Chá foi projetada por Niemeyer como um espaço de encontro e descanso. Agora, as pessoas poderão se encontrar e descansar ao lado do próprio Oscar Niemeyer”, afirma.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 13/12/2025 19:48 / atualizado em 13/12/2025 20:00
