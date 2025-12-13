Oscar Niemeyer ganha escultura de bronze na Casa de Chá

A partir desta segunda-feira (15/12), quem visitar a Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, poderá sentar-se ao lado de um dos principais responsáveis pelo desenho da capital federal: Oscar Niemeyer. O encontro é possível graças ao artista Léo Santana que, a convite do Senac-DF, projetou uma escultura em bronze do arquiteto, que será inaugurada na data em que ele completaria 118 anos.
A proposta foi retratar Niemeyer no auge de sua produção intelectual, durante o período da construção de Brasília, em uma postura humana e acessível: sentado, sem pedestal, convidando o público à interação.
“Quis o Niemeyer da época de Brasília, quando ele estava no auge da criação. A posição foi inspirada em uma foto dele mais velho, sentado de forma descontraída, quase reflexiva, mas com o rosto mais jovem”, explica Léo Santana.
O processo de criação da escultura durou cerca de quatro meses e envolveu diversas etapas artesanais, desde a modelagem em argila até a fundição em bronze.
“O bronze é um material que atravessa séculos. Quando você eterniza alguém nesse material, sabe que essa obra vai dialogar com muitas gerações”, afirma o escultor, que já produziu mais de 80 esculturas de corpo inteiro espalhadas pelo país.
Para o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a escolha do local tem um significado especial. “A Casa de Chá foi projetada por Niemeyer como um espaço de encontro e descanso. Agora, as pessoas poderão se encontrar e descansar ao lado do próprio Oscar Niemeyer”, afirma.
