Oscar Niemeyer ganha escultura de bronze na Casa de Chá

processo de criação da escultura durou cerca de quatro meses, com modelagem em argila até a fundição em bronze - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A partir desta segunda-feira (15/12), quem visitar a Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, poderá sentar-se ao lado de um dos principais responsáveis pelo desenho da capital federal: Oscar Niemeyer. O encontro é possível graças ao artista Léo Santana que, a convite do Senac-DF, projetou uma escultura em bronze do arquiteto, que será inaugurada na data em que ele completaria 118 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A proposta foi retratar Niemeyer no auge de sua produção intelectual, durante o período da construção de Brasília, em uma postura humana e acessível: sentado, sem pedestal, convidando o público à interação.

“Quis o Niemeyer da época de Brasília, quando ele estava no auge da criação. A posição foi inspirada em uma foto dele mais velho, sentado de forma descontraída, quase reflexiva, mas com o rosto mais jovem”, explica Léo Santana.

O processo de criação da escultura durou cerca de quatro meses e envolveu diversas etapas artesanais, desde a modelagem em argila até a fundição em bronze.

“O bronze é um material que atravessa séculos. Quando você eterniza alguém nesse material, sabe que essa obra vai dialogar com muitas gerações”, afirma o escultor, que já produziu mais de 80 esculturas de corpo inteiro espalhadas pelo país.

Para o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a escolha do local tem um significado especial. “A Casa de Chá foi projetada por Niemeyer como um espaço de encontro e descanso. Agora, as pessoas poderão se encontrar e descansar ao lado do próprio Oscar Niemeyer”, afirma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Hospital Universitário abraça programa que encurta filas da rede pública

Hospital Universitário abraça programa que encurta filas da rede pública Cidades DF Comoção marca enterro de bebê morta em creche no DF

Comoção marca enterro de bebê morta em creche no DF Cidades DF Domingo terá corrida em homenagem a marinheiros e aniversário do SUS

Domingo terá corrida em homenagem a marinheiros e aniversário do SUS Cidades DF Biblioteca comunitária de Ceilândia disputa final do Prêmio VivaLeitura

Biblioteca comunitária de Ceilândia disputa final do Prêmio VivaLeitura Cidades DF O que se sabe e o que resta esclarecer sobre bebê que morreu em creche domiciliar

O que se sabe e o que resta esclarecer sobre bebê que morreu em creche domiciliar Cidades DF Idosa morre atropelada por moto na Asa Norte