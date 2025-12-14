Homem é preso por tentativa de homicídio em Ceilândia após ataque com faca - (crédito: Página PsulNews/Cedido ao Correio)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada deste domingo (14), um homem suspeito de tentativa de homicídio na QNQ 02, em Ceilândia. A corporação foi acionada por meio do telefone 190 e enviou equipes do 10º Batalhão ao local da ocorrência.

Segundo a PMDF, um homem de 39 anos teria atacado outro, de 23, com golpes de faca no pescoço após um desentendimento envolvendo a vítima e a esposa do autor. O conflito teria começado em uma distribuidora de bebidas da região, conforme relataram testemunhas.

Quando os policiais chegaram, o suspeito já havia fugido. Moradores informaram que conseguiram retirar a faca usada na agressão, mas não souberam indicar onde a arma foi deixada.

A vítima recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia para atendimento médico.

Após intensificar o patrulhamento na área, os policiais localizaram o suspeito em uma residência próxima ao local do crime. Ele foi detido e levado à 15ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

