Legado espiritual e humano de Mestre Wo

A cerimônia de passagem para o mundo espiritual de Moo Shong Woo, conhecido em todo o Distrito Federal como Mestre Woo, reuniu cerca de 100 pessoas no Templo da Boa Vontade, neste sábado (13/12). O ritual, marcado por silêncio, espiritualidade e memória, celebrou a transição da vida física para a existência espiritual e homenageou a trajetória de uma das pessoas mais importantes da história cultural de Brasília.

Familiares, amigos e admiradores participaram do momento, que incluiu um exercício coletivo de introspecção. Com os olhos fechados, os presentes foram convidados a respirar profundamente, sentindo a presença espiritual do mestre. A cerimônia seguiu com a oração do Pai Nosso. Um momento de conexão e acolhimento entre aqueles que sentem sua falta.

Durante o evento, a história e o legado de Mestre Woo foram relembrados em discursos emocionados. Um dos momentos mais marcantes foi a fala do filho, o médico Aristen Tai-Shyn Woo, que destacou a convivência com o pai como uma das maiores alegrias de sua vida.

“Foram vividos em momentos não muito distantes. A vida não terminou, ele continua em sua essência e dentro do coração de cada um que o conheceu. Essa é uma celebração de uma vida completa e feliz, como meu pai mesmo dizia”, afirmou.

Filho de Mestre Woo, Aristen Tai-Shyn Woo, discursou sobre uma das maiores alegrias de sua vida: a convivência com o pai (foto: Minervino Junior CB/DA Press)

A filha, Dra. Tsulia Chy-Mei Woo Chang, ressaltou o espírito visionário do pai e sua busca por unir pessoas além de crenças e ideologias. “Meu pai sempre quis participar de algo que fosse além da religião, além da política, romper essas amarras. E conseguiu fazer redes de conhecimento pelo mundo todo. Cada um está com um pouco dele”.

A cerimônia também contou com a participação do músico indígena Chico Puri, da etnia Puri, que apresentou na flauta a composição autoral “A Estrela Woo”, criada em homenagem ao mestre. A deputada federal Erika Kokay (PT) esteve presente e fez uma fala destacando a importância de Mestre Woo para a formação da capital.

Mestre Woo faleceu na semana passada, aos 93 anos, vítima de um infarto. Pioneiro do tai chi chuan em Brasília, ele se tornou referência na promoção da saúde integral, da serenidade e da convivência comunitária, ao oferecer gratuitamente, por décadas, a prática das artes marciais chinesas em espaços públicos. Ele permanece vivo, agora, na memória e nas práticas de todos que foram tocados por seus ensinamentos.

