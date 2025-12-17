Influencer se pronuncia publicamente após deduzir sexualidade de Ana Castela

A influenciadora Vivi Wanderley, de 24 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (16/12) para se desculpar após a repercussão negativa de um vídeo em que fez comentários sobre a sexualidade da cantora Ana Castela, de 22 anos.
A polêmica começou após Vivi participar de uma trend intitulada “Coisas que eu sei, mas não tenho como provar”.
Na gravação, feita ao lado de outras influenciadoras, ela sugeriu acreditar que a sertaneja seria lésbica.
Em determinado momento, após a influenciadora Duda Wilken afirmar ter certeza sobre o assunto, Vivi reagiu dizendo: “Meu Deus… mas é verdade. Meu gaydar apita também”.
O conteúdo viralizou rapidamente e passou a ser alvo de críticas, com internautas apontando a inadequação de especulações sobre a vida pessoal de terceiros. Diante da repercussão, Vivi decidiu se manifestar.
Em seus stories, ela reconheceu o erro e pediu desculpas. “Quero lamentar por ter participado de um momento com suposições inadequadas, feitas em tom de brincadeira, sobre a vida de outras pessoas”, escreveu.
A influenciadora afirmou ainda que refletiu sobre o ocorrido após as críticas. “Mesmo sendo uma pessoa brincalhona, é importante entender quando erramos. Algumas brincadeiras realmente não são de bom-tom”, declarou.
Por fim, Vivi reforçou o pedido de desculpas. “Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”, concluiu.
PESOU?! Vivi e amigas gravam vídeo falando sobre o que tem certeza mas não tem como provar e falam sobre a sexualidade da Ana Castela: “Tenho certeza que ela é sapatão”. pic.twitter.com/8hj0ocBLHB— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 16, 2025
