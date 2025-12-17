InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Influencer se pronuncia publicamente após deduzir sexualidade de Ana Castela

Vivi Wanderley usou as redes sociais para se desculpar após polêmica

Influencer se pronuncia publicamente após deduzir sexualidade de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)
Influencer se pronuncia publicamente após deduzir sexualidade de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Vivi Wanderley, de 24 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (16/12) para se desculpar após a repercussão negativa de um vídeo em que fez comentários sobre a sexualidade da cantora Ana Castela, de 22 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A polêmica começou após Vivi participar de uma trend intitulada “Coisas que eu sei, mas não tenho como provar”.

Na gravação, feita ao lado de outras influenciadoras, ela sugeriu acreditar que a sertaneja seria lésbica.

Em determinado momento, após a influenciadora Duda Wilken afirmar ter certeza sobre o assunto, Vivi reagiu dizendo: “Meu Deus… mas é verdade. Meu gaydar apita também”.

O conteúdo viralizou rapidamente e passou a ser alvo de críticas, com internautas apontando a inadequação de especulações sobre a vida pessoal de terceiros. Diante da repercussão, Vivi decidiu se manifestar.

Em seus stories, ela reconheceu o erro e pediu desculpas. “Quero lamentar por ter participado de um momento com suposições inadequadas, feitas em tom de brincadeira, sobre a vida de outras pessoas”, escreveu.

A influenciadora afirmou ainda que refletiu sobre o ocorrido após as críticas. “Mesmo sendo uma pessoa brincalhona, é importante entender quando erramos. Algumas brincadeiras realmente não são de bom-tom”, declarou.

Por fim, Vivi reforçou o pedido de desculpas. “Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”, concluiu.

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 17/12/2025 07:46 / atualizado em 17/12/2025 08:24
SIGA
x