Creche no Riacho Fundo II é inaugurada nessa quinta-feira (18/12)

Inaugurado nesta quinta-feira (18/12), o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Flor de Magnólia, no Riacho Fundo II, está funcionando há duas semanas e tem 188 vagas disponíveis e um total de 136 ocupadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com dez salas de aula distribuídas em uma área construída de 1.708,42 m², a estrutura conta com dois berçários, fraldário, lactário, solário, sala de amamentação, nove salas de atividades para turmas do maternal 1 e 2, sala multiuso, sanitários infantis e adaptados para pessoas com deficiência, refeitório e áreas de recreação coberta e descoberta, equipadas com duchas.

O evento contou com a presença da vice-governadora Celina Leão (MDB/DF), que falou sobre a necessidade do centro para a população. “É uma política pública importante, principalmente para nós mulheres, que queremos trabalhar e ter condição de trabalho”, ressaltou a vice-governadora.

Importância

Hélvia Paranaguá também esteve presente e reforçou a importância da instalação do Cepi não só pelo fato de ser a primeira creche no Riacho Fundo II, mas também no contexto do desenvolvimento da primeira infância. Ela acrescenta que tem outros dois Cepis a serem entregues na região.

“A creche é um espaço de convivência onde, além de ter uma alimentação saudável, balanceada, com cinco refeições por dia, a criança convive com outras pessoas, e além de estimular as aprendizagens, há convivência em grupo, o que é importante para o crescimento”, explica.

Leia também: Pets transformam aprendizado de crianças de escolas públicas do DF

Tatiane Maria de Jesus, de 48 anos, disse que se sente privilegiada em trabalhar na creche. “Tem uma equipe que já ama esse espaço, no pouco tempo que estamos funcionando já amam as crianças e já sentimos esse apego por parte delas”, comentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nesse sentido, a diretora explica que o CEPI é um local de trabalho ideal para quem é da educação infantil. “Para quem ama a área, acredito que o sonho seja um lugar como esse, porque o espaço já foi pensando em cada detalhe para as crianças, o que é especial para elas.”

Expectativas

A professora Gisselma Miranda tem percepção positiva em relação à inauguração da creche, descrevendo o espaço como acolhedor. “Estamos recebendo os pais felizes por ter um local onde vai acolher as crianças no momento que vão ao trabalho, então a expectativa é muito boa.”

Além disso, com o movimento dentro da escola, tanto a professora quanto Carolina Dias, secretária do Cepi Flor de Magnólia, esperam que, para 2026, sejam preenchidas as demais vagas disponíveis. “Eu tinha a expectativa de ter poucas crianças, mas, até o momento, para um local que está funcionando em duas semanas, estamos com muitos alunos frequentando”, disse.