Polícia identifica facção criminosa atuante no DF e Entorno

Grupo desarticulado pela PolÃ?Â­cia realizou crimes no DF e entorno - (crédito: IlustraÃ?Â§Ã?Â£o)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF) com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal (GAECO/MPDFT) identificaram, na quinta-feira (18/12), a presença de uma facção criminosa atuante no DF e Entorno. São diversos participantes que são responsáveis pela manutenção de uma estrutura organizada voltada à difusão de alertas internos sobre estratégias e orientações da facção.

Isso fez parte da Operação Mosaico, que cumpriu 17 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Brasília. O objetivo é desarticular estruturas locais de controle de uma facção criminosa que atuavam no Distrito Federal e em cidades do entorno.

O grupo é suspeito de envolvimento em ações violentas contra facções rivais e dissidentes, além de campanhas de arrecadação de recursos, iniciativas para a inserção de aparelhos celulares em unidades prisionais e o financiamento da aquisição de armamentos e munições. Para o cumprimento das ordens judiciais, foram mobilizados mais de 100 policiais de diferentes forças de segurança pública que integram a FICCO/DF.

As diligências ocorreram simultaneamente nas regiões administrativas de Planaltina, Santa Maria, Taguatinga, Gama, Ceilândia, Estrutural, Paranoá, Samambaia, bem como nos municípios de Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, ambas em Goiás.

