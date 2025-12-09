Mulher fica ferida após bater carro em árvore em Taguatinga

A colisão entre um carro de passeio e uma árvore deixou uma mulher ferida na QSF 10, em Taguatinga. A condutora foi socorrida consciente e orientada e levada para um hospital de referência da região.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (8/12), às 23h31, e mobilizou três viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes isolaram a área, realizaram o gerenciamento de riscos e, seguindo o protocolo de trauma, prestaram os primeiros socorros à condutora antes de encaminhá-la ao hospital.
O esposo da vítima ficou responsável pela guarda do veículo, um HB20 branco, que ficou danificado na colisão. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
