Em clima natalino, ação do Nicolândia distribui brinquedos em Ceilândia

A ação Natal Mágico — Nico Encantado distribuiu, na manhã deste sábado (20/12), cerca de 3 mil brinquedos para as crianças de Ceilândia, na Igreja Batista da Lagoinha. As doações foram reunidas no início de dezembro. Os visitantes que doaram brinquedos aproveitaram a tarde no parque de forma gratuita, com direito a pipoca, algodão doce, pula-pula e pintura de rosto.

Eliene Pereira, técnica de enfermagem, levou suas filhas Lis Antonella, 2 anos, e Ana Gabriela, 7 anos, para a ação e as meninas estavam aproveitando o espaço para brincar com os novos brinquedos. “Eu recebi o convite através de uma amiga e elas estão gostando bastante. Achei bem bacana a ação, tem muitas crianças que não têm oportunidade de ganhar presente durante o Natal. A iniciativa agrega muito na vida dessas crianças que recebem esse acolhimento”, afirma Eliane.

Fabiana Carneiro levou a filha Sofia, de 4 anos, para a ação. Ao ver a estação de pinturas de rosto, Sofia corria pelo espaço ansiosa pela sua vez. “Está sendo um evento bem legal. Acho importante, porque incentiva as crianças a terem esse encantamento com o Natal. Para elas, é muito importante manter isso”, comenta Fabiana. A pequena Sofia disse que adorou sua boneca, mas o que mais gostou foi a pintura, que decidiu fazer na mão.



Enquanto uma parte das arrecadações foi distribuída em Ceilândia, a outra será destinada a instituições sociais. Entre elas, estão o Lar de São José, o Instituto Inclusão Unidade de Famílias e o Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social. Além das doações, 14 famílias do último instituto citado terão uma tarde no Nicolândia para diversão.