Luzes colorem as noites da cidade

Conhecida pelo show de enfeites na Esplanada dos Ministérios, Brasília abriga uma forte tradição comemorativa no fim de ano, quando as luzes de quadras comerciais e residenciais também impressionam. É o momento quando moradores e lojistas se unem para cativar a vista dos pedestres e estampar com imagens natalinas valores de tradição, comunidade e congregação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento Nosso Natal, da Esplanada, é sempre referência nas atividades de fim de ano de Brasília. O espaço conta com uma árvore natalina monumental, além de atividades para toda a família, como espetáculos, Casa do Papai Noel, trenzinho, pista de gelo, carrossel e roda-gigante. O evento tem entrada gratuita e segue com visitação aberta até 4 de janeiro, das 17h às 23h, exceto nos dias 24 e 31.

João Emanuel de Silva, 11 anos, afirma que o maior atrativo do evento são as atividades fixas. "Sempre foi meu sonho patinar no gelo, sentir como é", diz o garoto, animado para a experiência. Passeando com o pai, Orlando Silva, 48 anos, João afirma que o Natal, para ele, é um momento de ganhar presentes, passar tempo com a família, acolher, viajar e descansar antes do próximo ano escolar. "Agora vou para o sexto ano", comenta.

Pai e filho moram em Taguatinga, mas Orlando conta que passa diariamente no centro da capital em seu trajeto para o trabalho e, vendo o belo cenário das decorações, pensou em trazer a família para aproveitar o evento. "Em Taguatinga não tem uma estrutura desse tamanho, só as decorações em shoppings. Esses eventos são muito bons, trazem o pessoal das cidades do DF para o centro de Brasília. Eu vim de carro, já que trabalho perto, e meu filho e esposa vieram de metrô", conta.

Leia também: Brasilienses lotam feiras no último domingo antes do Natal

Aproveitando um dia sem chuvas, Carinne Vieira, 36, trouxe a filha, Helena, 2, para ver a cidade. "Nós estávamos no SesiLab e decidi passar aqui para ver a exposição de Natal. É importante que a minha filha saiba que é brasiliense, mora em uma cidade com muito lazer e cultura disponível. Outras vezes, fizemos o passeio na Catedral, na Biblioteca e no Museu", conta.

Vejas as imagens:











Para Carinne, a época de Natal é especialmente agradável na cidade onde escolheu viver. Além do clima ameno de chuvas do fim de ano, ela destaca a preparação para o encontro com familiares e a vinda de Jesus. "Acabei de chegar aqui no evento e me emocionei ao ver o presépio. A minha filha sempre identifica as figuras, e está tudo muito bonito e organizado", comenta.

Pelo DF

Além das decorações no coração da capital, este ano, com a iniciativa Natal Iluminado, Brazlândia se destaca com os pontos turísticos do Santuário Menino Jesus, o Balneário Veredinha e a Praça do Cinzeiro que estão especialmente luminosos, atraindo novos visitantes para a região. "Este ano, eles se superaram, está perfeito. Acho que não tem nenhuma cidade que está como aqui", afirma Ana Carolina Spínola, 29, moradora de Brazlândia. Fiel e frequentadora do Santuário, ela acredita no valor das luzes em trazer visibilidade à região. "Mostra o valor que damos à casa de Cristo", afirma.

A iniciativa da Administração Regional de Brazlândia atrai não apenas novos turistas, como atividades econômicas para o fim de ano. O morador de Águas Lindas Guilherme de Araújo, 22, é colaborador de uma carreta da alegria, que traz entretenimento com dançarinos fantasiados. O jovem, visitando a RA a trabalho ficou impressionado com a vista: "Está uma coisa de outro mundo, parece um filme. Este ano estamos com um contrato aqui, tomara que no ano que vem chamem de novo", afirma.

Iniciativa

Nesta época, moradores do Plano Piloto também se juntam e decoram as quadras. Anualmente, a quadra 211, da Asa Sul, é enfeitada com árvores de Natal luminosas, guirlandas gigantes penduradas na Praça Central, presépios e outras armações que iluminam a região. De acordo com a prefeita, Valéria Noleto, iniciativas como essa trazem o movimento e apreciação da população local: "Várias famílias saem à noite para ver as luzes, brincar com os filhos ou tomar um vinho. Traz uma energia muito boa".

A decoração é uma iniciativa conjunta de Valéria e Leda Carmona, 60, moradoras de um dos prédios da 211 Sul. Leda é a idealizadora dos enfeites, e busca inspiração na internet para deixar a quadra mais bonita a cada ano, mas a confecção é feita pelo marido, Luiz Cláudio Carmona, 59, e parte da instalação é responsabilidade do cunhado. Luiz é agrônomo, acostumado com serviços do tipo, ouve as ideias da esposa e tenta trazê-las à realidade.

O processo começa em outubro, com as primeiras ideias e negociações, para no fim de novembro a quadra estar iluminada. Entre os materiais mais utilizados estão os tubos e fitas de LED, arame e hastes de aço, que precisam resistir às tempestades da temporada de chuva na capital. Luiz também conta que o processo não é simples: durante todo o fim de ano é preciso fazer manutenções e trocas de equipamento, garantindo a beleza completa da quadra.

Tradição

"Eu ainda não encontrei nada semelhante ao que temos aqui no prédio, acho que, nesses últimos anos, o Natal está perdendo o brilho", afirma Jorge Gonzaga, síndico do Bloco D, da SQS 110. O advogado é responsável por manter uma tradição duradoura, de "pelo menos 20 anos", das decorações de Natal do edifício, que das 19h às 23h é iluminado por presépios, estrelas e outras figuras da data.

Segundo o síndico, no início do mês de novembro começam as perguntas dos moradores sobre quando o show de luzes será instalado e como será a tradicional confraternização de inauguração. "Nós sempre contratamos músicos, há alguns anos tivemos um coral e nos últimos dois contratei um violinista", conta Gonzaga. Ele explica que, mesmo os moradores que não compareceram à confraternização aproveitam para registrar as imagens que iluminam o edifício.

O encarregado da instalação e confecção das figuras natalinas, feitas de arame com luzes de cores variadas, é o zelador Cleber Assis da Silva, 49, conhecido na região pelo trabalho de excelência. Ele trabalha no Bloco D há 14 anos, e conta que, desde o primeiro Natal no edifício, ele faz questão de decorá-lo anualmente.

"Eu mesmo me prontifiquei para fazer as iluminações. A primeira foi o presépio, com a manjedoura, Nossa Senhora e São José. Acho que é a decoração mais icônica daqui. Agora meus planos é adicionar os Reis Magos, a cada ano tentamos deixar o prédio mais bonito", diz o artesão, que aprendeu a arte por conta própria, movido pela curiosidade.

Cléber conta que seu fascínio pelas decorações natalinas vem de longa data, e uma memória afetiva de sua infância é o que o motiva, até hoje, a moldar os arames e trazer alegrias para a vizinhança: "Eu visitei a Avenida das Palmeiras, em Anápolis (GO), vi a iluminação e fiquei com aquilo para o resto da vida". Desde então, o zelador presta o serviço de decorador na época do Natal, e não atende apenas o próprio Bloco, faz serviços em Vicente Pires, Sudoeste e Asa Sul.

Mobilização

Na praça da Quadra 102 de Águas Claras, as decorações de Natal não só iluminam o espaço, mas cumprem um importante papel no senso local de comunidade. O local fica escuro na maior parte do ano, mas quando o mês de dezembro se aproxima, as figuras de renas, Papal Noel e as fitas luminosas que envolvem as árvores se acendem, as famílias voltam a sair de seus apartamentos, no período da noite, para aproveitar o clima natalino com os filhos.

A iniciativa é fruto de um trabalho de meses, que começou em setembro, com a organização de uma série de feiras de empreendedores locais. Durante os eventos, cada barraquinha pagava um valor de R$ 30 a R$ 50 para a gestão da Quadra, a depender do tipo de produto, para contribuir com as luzes de fim de ano. "Todo mundo está elogiando muito as decorações deste ano, conseguimos iluminar toda a praça", diz Ivane Furtado, líder comunitária responsável pela união dos síndicos.

Para Ivane, as luzes de Natal são um ícone da 102: agregam valor à quadra, melhoram a iluminação pública local e mobilizam os moradores, que todo ano pedem os enfeites. Ela conta que tudo começou em 2021, quando se mudou para a região e mobilizou os vizinhos para a montagem de uma árvore de Natal na praça, feita de CD's reciclados. Desde então, a líder não se conforma com os problemas corriqueiros do local e, entre ações de melhoria da estrutura, promove ações como essa, criando um senso local de comunidade.

"Os moradores estão bem felizes, e é a primeira vez que eu vejo alguns deles descendo para a praça, vendo o nosso local com outros olhos e até valorizando mais o nosso trabalho", ressalta a líder comunitária sobre os impactos dos novos eventos, que organiza com o apoio da síndica Renata Fernandes e subsíndica Gisele Alves. "Gosto muito de ver que o nosso esforço está conscientizando a comunidade", conclui.