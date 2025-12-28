Série de acidentes no DF deixa 13 feridos em apenas 24h no DF

Pelo menos cinco sinistros de trânsito foram registrados no Distrito Federal em um intervalo de 24 horas. Os casos mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), da Polícia Militar (PMDF) e de outros órgãos de segurança. As ocorrências, que deixaram 13 feridos, causaram interdições em vias importantes e reforçam o alerta das autoridades sobre os riscos da imprudência no trânsito, especialmente neste período de festas de fim de ano.

Um dos casos ocorreu por volta das 10h de ontem, na comercial da 209 Norte, na Asa Norte. Uma idosa, de 82 anos, estacionava um carro elétrico da marca Ora, de cor preta, quando invadiu a área externa do Fran's Café e provocou momentos de pânico entre clientes que estavam no local.

O CBMDF foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência. No local, os bombeiros encontraram o veículo sobre a calçada da área comercial. A região foi isolada para garantir a segurança, e todas as pessoas envolvidas foram avaliadas. O veículo atingiu uma mulher que estava sentada à mesa com uma parente. A vítima ferida seguiu para o hospital por meios próprios.

Um carro elétrico da marca Ora, de cor preta, invadiu uma cafeteria na comercial da 209 Norte (foto: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

A filha da motorista esteve no local e afirmou que o acidente ocorreu em questão de segundos, no momento em que a mãe tentava estacionar. Disse, ainda, que a idosa havia renovado recentemente a habilitação e sempre dirigiu com autonomia. A condutora sofreu apenas uma leve escoriação no braço, causada por uma pulseira, sendo liberada e encaminhada para casa.

No entanto, testemunhas apresentaram outra versão. A turista Raquel Vieira Parrini contou que estava sentada com a tia quando percebeu o carro subindo a calçada. "As pessoas começaram a gritar, mas o veículo não parou", relatou. Ela disse que acabou sendo prensada entre o carro e a janela da cafeteria. A tia precisou ser levada ao hospital com machucado no pé. "No momento do impacto, não senti nenhuma dor, mas agora que a adrenalina está baixando, sinto dores na perna e no joelho. Vou ao hospital", disse.

O advogado Edson Muniz, padrasto de Raquel, destacou que a tragédia poderia ter sido maior. "Poucos minutos depois, um bebê de seis meses chegaria ao local com outros familiares. Vamos reunir todos os elementos para prestar queixa", afirmou. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Colisão

Também ontem, por volta das 13h, os bombeiros atenderam a uma ocorrência de uma colisão envolvendo uma carreta do tipo cegonha e um carro de passeio, modelo Fox preto, na EPIA Sul, próximo à passarela, no sentido Candangolândia, na região do Núcleo Bandeirante.

Os socorristas avaliaram todos os envolvidos e seguiram os protocolos de atendimento a trauma, mas nenhuma vítima precisou ser transportada ao hospital. Os envolvidos entraram em acordo para sanar os prejuízos, e o local ficou sob responsabilidade deles. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Colisão envolvendo carreta e carro na EPIA interdita a via (foto: CBMDF/Divulgação)

Durante a madrugada, por volta das 4h, um grave acidente foi registrado no corredor do BRT do Gama. Um VW Gol preto colidiu contra um poste de iluminação pública, saiu da pista e capotou na DF-480, próximo à entrada da cidade.

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para o local. Dois jovens ficaram gravemente feridos. Um deles, 24 anos, estava consciente, porém desorientado, com traumatismo cranioencefálico, e foi encaminhado ao hospital. O condutor, 19, foi encontrado inconsciente, com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave, sendo transportado com urgência. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o estado de saúde de ambos.

Carro derruba poste e capota no BRT do Gama (foto: CBMDF/Divulgação)

Ponte

Na tarde de sexta, por volta das 18h, um carro colidiu contra uma mureta e despencou da ponte do Rio Descoberto, no km 05 da BR-060, sentido Goiânia. No veículo, um VW Santana prata, estavam seis ocupantes, sendo quatro adultos e duas crianças.

As crianças não se feriram. Os adultos sofreram escoriações e lesões. Uma mulher teve fratura no fêmur direito e um homem apresentou suspeita de fratura no antebraço esquerdo. Após atendimento das vítimas, por parte dos bombeiros, a área ficou isolada e sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Também na sexta-feira, por volta das 12h, uma colisão envolvendo três veículos, na QI 15 do Lago Sul, mobilizou seis viaturas do CBMDF. A via foi interditada e sinalizada. Cinco vítimas adultas precisaram ser transportadas, todas conscientes e orientadas, para hospitais de referência. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.





O comandante de Policiamento de Trânsito da PMDF, coronel Edvã de Oliveira, reforçou o alerta sobre os riscos ampliados no período de fim de ano. "Com certeza, os sinistros são potencializados nesta época por conta das festas, das confraternizações, dos encontros. Isso acarreta o aumento da irresponsabilidade, principalmente pela questão da bebida. Beber e dirigir é uma combinação mortal", assinalou.

O coronel destacou que, embora 2024 tenha registrado o menor número de mortes no trânsito da última década, o cenário ainda é preocupante. "Foram 228 mortes no ano passado. Não é motivo para comemorar. Foram 228 vidas perdidas. Enquanto houver uma vida sendo ceifada, a gente não pode ficar tranquilo, principalmente quando muitas dessas mortes são por imprudência e irresponsabilidade."

Outro fator recorrente, segundo o comandante, é a desatenção. "O uso do celular tem sido um dos grandes vilões. Muitas vezes, não se percebe nem a frenagem no local do acidente. A reação natural é frear, tentar evitar, e quando isso não acontece é porque a pessoa estava desatenta", explicou.

De acordo com o policial, o trabalho de fiscalização tem sido contínuo. "Todos os dias, a Polícia Militar realiza pontos de bloqueio e abordagens, principalmente próximos a locais de ingestão de bebida alcoólica e em rodovias. Só neste ano, já registramos mais de 21.800 ocorrências relacionadas à alcoolemia. Não é um número do qual a gente se orgulha. Era para ser bem menor."

Dados do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) apontam que, somente em dezembro de 2025, foram registradas 1.573 ocorrências de alcoolemia, 6.077 de uso de celular, 4.392 pela falta do cinto de segurança e 487 de condutores inabilitados. "O trabalho dos órgãos de segurança é intenso, mas não funciona sem a colaboração da comunidade. Preservar vidas é uma responsabilidade de todos", concluiu o coronel.

Aluna da UnB morre em acidentes

Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) morreu, aos 21 anos, após um grave acidente de trânsito ocorrido na noite da última terça-feira, na Rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava (SP). Michely Sousa Pereira estava no banco traseiro de um carro que capotou depois que a motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e saiu da estrada.

Em nota oficial, o Instituto de Letras da UnB lamentou profundamente o falecimento da aluna (foto: Reprodução)

Os socorristas atenderam os três ocupantes, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A condutora teve ferimentos graves, enquanto o outro passageiro sofreu apenas ferimentos leves. O teste do bafômetro realizado na motorista deu negativo. Em nota, o Instituto de Letras da Universidade de Brasília lamentou a morte da estudante. "Lamentamos profundamente o falecimento de Michely Sousa Pereira. Neste momento de dor, o Instituto de Letras se solidariza com familiares, amigos e colegas."