Homem é preso pela PM e morre no pátio da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá

Um homem morreu na madrugada deste domingo (28/12) após sofrer uma parada cardiorrespiratória na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o indivíduo invadiu residências e depredou uma oficina na Quadra 24 da região, apresentando confusão mental e comportamento agressivo.

De acordo com a corporação, equipes da PMDF foram acionadas por moradores e, ao chegarem ao local, encontraram o homem em estado de extrema alteração, oferecendo resistência. "Durante a abordagem, o indivíduo apresentou resistência ativa e comportamento extremamente alterado, sendo necessário o uso de força e algemas para imobilizá-lo", informou a PM em nota.

Durante o deslocamento para a 6ª DP, o homem apresentou sinais de fraqueza e, em seguida, perdeu a consciência. Os policiais interromperam imediatamente o trajeto e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizaram manobras de reanimação por cerca de 50 minutos. Apesar dos esforços, o óbito foi constatado no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acionou a perícia e registrou a ocorrência como dano, violação de domicílio, resistência e morte a esclarecer. As causas da morte ainda serão apuradas, e não há, até o momento, conclusão sobre a relação entre o óbito e a atuação policial.