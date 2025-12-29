Morre Roberto Carvalho de Araújo, pioneiro de Brasília

Morreu nesse domingo (28/12) Roberto Carvalho de Araújo, pioneiro de Brasília e pai de Liana Carvalho, que atuou como repórter de cultura do Correio Braziliense por cerca de dez anos. Conhecido pelo apelido de Barata, Roberto ficou marcado na história da capital como proprietário da Casa do Barata, tradicional loja de ferragens que se tornou referência nas décadas de 1970 e 1980.

Segundo a família, Roberto chegou a receber a medalha de cidadão honorário do Governo do Distrito Federal (GDF), em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. O velório ocorreu nesta segunda-feira (29/12), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A causa da morte foi uma falha renal.

A filha Liana Aguiar destacou a personalidade afetuosa e bem-humorada do pai. “Adorava brincar com as pessoas, contar piada, brincar de tudo. Nunca vi um homem tão apaixonado pela esposa como ele era pela minha mãe”, afirmou. Segundo ela, Roberto manteve o espírito leve mesmo diante das dificuldades. “Ele não teve uma vida fácil, enfrentou muitos problemas de saúde, mas até quando estava no hospital fazia piada e dizia besteiras para as pessoas rirem”, lembrou.

Liana contou que a forma como o pai será lembrado pela família está diretamente ligada à alegria que ele transmitia. “Ele ria como na foto que escolhemos para o convite do funeral. É assim que quero lembrar dele: rindo e fazendo os outros rirem, apesar dos pesares”, disse.

Nascido em Araguari, em Minas Gerais, Roberto veio para Brasília após se casar com Elizabeth, em 1963. O casal viveu por muitos anos na 703 Sul, onde construiu laços com a comunidade local. Também teve atuação ativa na vida religiosa, participando do Encontro de Casais com Cristo e contribuindo para a construção da Igreja São Pedro de Alcântara, no Lago Sul.

Roberto ainda teve passagem pelo futebol profissional. De acordo com a filha, foi jogador titular do Goiás entre 1959 e 1961, período em que enfrentou nomes históricos do esporte, como Mané Garrincha e Pelé. Roberto deixa a esposa, quatro filhos, sete netos e uma bisneta.

