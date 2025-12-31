55 anos de história em Brasília

CAPITAL S/A - Em 2026, o Conjunto Nacional, tradicional shopping da capital, completa 55 anos. A inauguração, às 11h de 24 de novembro de 1971, ganhou ampla divulgação no Correio Braziliense, tanto em peças publicitárias, que destacavam o centro de compras como o maior da América Latina, quanto em matérias jornalísticas, que ressaltavam a importância do novo empreendimento para a capital. O local nascia abrigando, entre outras lojas, o Supermercado Jumbo, o Grupo Financeiro Campina Grande e filial das Lojas Onogás.

A festa de inauguração ganhou página inteira no Correio. A matéria destacou a participação do ministro Pratini de Moraes, representando o presidente Médici, o governador Prates da Silveira e a miss Mundo Lúcia Tavares Petterle. Na ocasião, segundo a reportagem, milhares de pessoas compareceram à festividade, precedida de apresentações da banda de música do Corpo de Bombeiros e de missa campal oficiada pelo vigário-geral de Brasília, monsenhor Geraldo Avila.

Ao longo do ano de 2026, o Conjunto Nacional vai realizar diversas ações comemorativas, eventos e experiências que reforçam sua trajetória como um dos shoppings mais tradicionais e queridos da capital, que se consolidou como ponto de encontro, compras, lazer e memória afetiva para diferentes gerações de brasilienses. Para abrir as celebrações, o shopping preparou uma programação especial de férias que promete conquistar crianças, jovens e adultos. A partir da segunda semana de janeiro, o público poderá conferir de perto a atração LEGO®? Gaming, um espaço interativo que combina diversão, tecnologia e imaginação. Resgate das imagens de Francisco Lima. (CEDOC CB)









Agora é oficial

Alguns já tinham o calendário na ponta do lápis, mas agora é oficial. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou ontem portaria que estabelece 10 feriados nacionais e nove pontos facultativos de 2026. Apenas um cai no fim de semana. O Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, será num domingo. Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, devem seguir o calendário sem comprometer serviços essenciais à população.

Entre amigos

Na véspera de se tornar sessentão, o empresário pioneiro no mundo do vinho Ronaldo Triacca recebeu a visita de Massimo De Grandis, managing director do mercado latino-americano da vinícola Castellani Spa. O executivo esteve durante dois dias na Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa, a 55 quilômetros do centro de Brasília, para acompanhar de perto a produção local e participar de uma agenda de avaliação técnica e intercâmbio de experiências entre Brasil e Itália. Ele percorreu os vinhedos e conheceu os processos de vinificação, reforçando o interesse internacional pelo potencial da região.

Constitucionalização da Polícia Científica

A aprovação da PEC 76 pelo Senado, no encerramento de 2025, reforçou o debate sobre a consolidação constitucional da Polícia Científica no Brasil. Embora o texto trate das estruturas dos estados e do Distrito Federal, o avanço é visto como um movimento de maior alcance, ao reconhecer a perícia oficial de natureza criminal como função essencial à segurança pública.

Novo fôlego

A leitura feita pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais é de que a PEC 76 fortalece o ambiente institucional e político para a discussão da constitucionalização da Polícia Científica também na esfera federal. O tema seguirá como prioridade no próximo ano, com expectativa de retomada mais consistente das articulações no Congresso.