Policiais militares apreendem arma de fogo em posto de combustível no DF

Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas ou Motorizadas (ROTAM) foram informados que três homens armados em um veículo no local do crime

Equipes identificaram três homens armados na cena do crime - (crédito: Divulgação)

Na noite de quinta-feira (30/12), policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas ou Motorizadas (ROTAM) foram acionados após denúncia anônima. De acordo com a queixa, três homens armados estariam circulando em um veículo em um posto de combustíveis, de cor branca, na região do Balão do Colorado, no Distrito Federal.

Com base nessas informações. as equipes intensificaram o patrulhamento na área e localizaram um veículo com as mesmas características. Durante a verificação do local, os policiais identificaram três homens em uma padaria situada no mesmo estabelecimento, cujas características coincidiam com as descritas na denúncia.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem aos homens, e durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, um dos abordados informou espontaneamente que transportava uma arma de fogo no porta-malas do veículo, a qual seria levada para uma chácara.

Os policiais localizaram uma espingarda calibre .32, além de 19 munições do mesmo calibre, armazenadas no porta-malas do automóvel. Diante da constatação, foi efetuada a prisão em flagrante pelo crime de porte irregular de arma de fogo. O homem detido, juntamente com os demais envolvidos e o material apreendido, foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/12/2025 12:29
