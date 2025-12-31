Homem é preso por furto pela nona vez em uma semana na Asa Norte

Homem havia cometido o mesmo crime oito vezes em uma semana - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar um ar-condicionado, em um estabelecimento, na 911 Norte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito já havia praticado o mesmo crime oito vezes apenas nesta última semana. Além disso, possuía diversas passagens por furto, porte de arma branca, furto de cabos de energia, violação de domicílio e tráfico de drogas.

Militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23), que realizaram a prisão, relataram que o suspeito entrou no estabelecimento comercial para furtar o ar-condicionado, enquanto o comparsa o aguardava com um carrinho para transportar o eletrodoméstico. O caso ocorreu na última terça-feira (30/12).

Ao avistarem a polícia, a dupla arremessou o aparelho e tentou fugir, mas foi detida. Eles foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde permaneceram presos e foram autuados por furto em comércio.

