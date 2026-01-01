Brasília começa 2026 com programação musical gratuita na Esplanada

Calcinha Preta chega a Brasília com o seu forró contagiante - (crédito: Fotos: Divulgação )

O primeiro dia de 2026 promete manter Brasília em clima de celebração. Após uma grande festa nesta quarta-feira (31/12) para marcar a virada de ano, a Esplanada dos Ministérios segue como palco da principal festa em comemoração à mudança no calendário, reunindo milhares de pessoas no coração da capital para uma programação musical gratuita com artistas de projeção nacional e ritmos que vão do sertanejo à música popular brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Intitulado Celebra DF 2026, o evento terá, das 18h às 2h, apresentações de Adriana Samartini, Pedro Paulo & Matheus e Belluco, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta.

Ainda na Esplanada, o público pode conferir os últimos dias do Nosso Natal. A estrutura segue montada até domingo. Desde o lançamento da edição de 2025, mais de 900 mil pessoas já passaram pelo local.

Opções de lazer

Além dos shows, a capital oferece diferentes opções de lazer para moradores e turistas. O Eixo Rodoviário estará fechado para veículos e aberto ao público, das 6h às 18h, para o tradicional Eixão do Lazer.

O Zoológico de Brasília funcionará das 8h30 até as 17h, com entrada gratuita, sendo uma alternativa voltada para famílias e crianças.

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek segue aberto 24 horas, com um espaço amplo para práticas de esporte, lazer e relaxamento. Assim como o Lago Paranoá, que também estará disponível para atividades recreativas ao longo do dia.

Vai de graça

Os usuários do transporte público coletivo do DF também podem viajar de graça nos ônibus e metrôs da cidade. A gratuidade será em período integral. No caso do metrô, das 17h às 23h30 todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Já das 23h30 às 2h30, apenas embarque na estação Central e desembarque em todas as estações.

O que fecha?

O Jardim Botânico de Brasília, o Planetário de Brasília, a Biblioteca Nacional de Brasília, o Museu Nacional da República, o Cine Brasília, os Centros Olímpicos e Paralímpicos, a Casa de Chá e o Parque Nacional de Brasília — Água Mineral estarão fechados neste primeiro dia do ano.

As unidades básicas de saúde (UBSs) estão fechadas hoje. Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atenderão de forma ininterrupta.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) suspenderá as atividades até 6 de janeiro. Para medidas consideradas urgentes, haverá plantão judicial nas 1ª e 2ª instâncias.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) informa que 15 dos 18 restaurantes comunitários funcionarão normalmente hoje: Arniqueira, Brazlândia, Gama, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia (Rorizão), Samambaia Expansão, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol, Varjão e Planaltina. Em todos eles, serão oferecidos café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50).

















