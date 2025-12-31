InícioCidades DF
"Filósofo do Recanto" é preso por estupro de vulnerável no DF

Suspeito ganhava visibilidade na região administrativa exibindo placas com frases filosóficas em balões e rotatórias. Vítima é um menino de 10 anos

Suspeito por estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (31) - (crédito: Divulgação/PCDF)
Um homem de 58 anos, conhecido como "Filósofo do Recanto" foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (31/12), após ser acusado de estupro de vulnerável. A captura se deu por meio da operação "Filósofo Perverso", deflagrada pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). A vítima é um menino de 10 anos.

Figura conhecida na região do Recanto das Emas, o investigado costumava ficar na rotatória em frente a uma loja de departamentos exibindo placas artesanais com reflexões filosóficas. Segundo as investigações da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVio), essa imagem pública ocultava o comportamento criminoso.

De acordo com os agentes, o crime ocorreu em uma área erma, localizada atrás da pista de motocross da região administrativa. A vítima é um menino de apenas 10 anos. A investigação, que correu de forma sigilosa para proteger o menor, reuniu provas que confirmaram a autoria do abuso por parte do suspeito. O homem foi encaminhado à carceragem da PCDF e permanece à disposição da Justiça.

A repórtagem do Correio não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto. 

Por Letícia Mouhamad
postado em 31/12/2025 18:44
