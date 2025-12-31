InícioCidades DF
Homem morre após colidir contra caixa de águas pluviais em Ceilândia

Quando os bombeiros chegaram, o Honda Civic havia acabado de colidir contra uma caixa de águas pluviais. Motorista morreu na hora

Motorista morreu após colidir contra caixa de águas pluviais


Um homem, ainda não identificado, morreu após o carro que conduzia, um Honda Civic preto, colidir contra uma caixa de águas pluviais na BR-070. O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (31/12), na altura do Condomínio Privê, em Ceilândia. Imagens da tragédia mostram o veículo com a frente completamente destruída. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista foi avaliado pelos socorristas, mas já não apresentava sinais vitais. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada para fazer a perícia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.



 

Também nesta tarde, outro sinistro, na saída do Guará, sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG), deixou um homem ferido. Um veículo Toyota Corolla XEI 1.8 VVT colidiu contra uma placa de sinalização. Os bombeiros estabilizaram o carro e fizeram o atendimento pré-hospitalar, seguindo os protocolos de trauma.

O condutor apresentava escoriações e, embora estivesse consciente e orientado, necessitou ser transportado para uma unidade hospitalar de referência para avaliação médica mais detalhada. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).




Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 31/12/2025 17:07
