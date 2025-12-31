Homem morre após colidir contra caixa de águas pluviais em Ceilândia

Motorista morreu após colidir contra caixa de águas pluviais - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem, ainda não identificado, morreu após o carro que conduzia, um Honda Civic preto, colidir contra uma caixa de águas pluviais na BR-070. O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (31/12), na altura do Condomínio Privê, em Ceilândia. Imagens da tragédia mostram o veículo com a frente completamente destruída.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista foi avaliado pelos socorristas, mas já não apresentava sinais vitais. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada para fazer a perícia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

Motorista morreu após colidir contra caixa de águas pluviais (foto: Divulgação/CBMDF)

Leia também: Homem sofre hemorragias após acidente na EPTG no último dia do ano

Também nesta tarde, outro sinistro, na saída do Guará, sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG), deixou um homem ferido. Um veículo Toyota Corolla XEI 1.8 VVT colidiu contra uma placa de sinalização. Os bombeiros estabilizaram o carro e fizeram o atendimento pré-hospitalar, seguindo os protocolos de trauma.

O condutor apresentava escoriações e, embora estivesse consciente e orientado, necessitou ser transportado para uma unidade hospitalar de referência para avaliação médica mais detalhada. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Carro colidiu contra placa de sinalização no Guará (foto: Divulgação/CBMDF)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



