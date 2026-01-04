"Excelente profissional do direito", lamenta Ibaneis sobre desembargador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou neste domingo (4/1) a morte do desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Maurício Miranda, aos 60 anos. O magistrado teve uma carreira marcada por casos de grande repercussão no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Era um excelente profissional do direito. Dedicou sua vida ao Ministério Público e, mais recentemente, ao TJDFT. Uma grande perda”, afirmou Ibaneis Rocha.

Leia também: Celina Leão lamenta morte do desembargador Maurício Miranda



Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente divulgada. Maurício Miranda construiu uma trajetória de destaque especialmente como promotor do Tribunal do Júri, onde atuou em julgamentos de grande repercussão, como os dos assassinos do jornalista Mário Eugênio, dos jovens responsáveis pela morte do indígena Galdino e o conhecido Crime da 113 Sul. Em maio de 2023, foi nomeado desembargador do TJDFT pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passando a integrar o colegiado da Corte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular