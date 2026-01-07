Chuva marca esta quarta (7/1) em Brasília, com alerta para temporais

Quem sai de casa nesta quarta-feira (7/1) em Brasília precisa levar o guarda-chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de chuva a qualquer hora, com pancadas que podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e à noite. As temperaturas seguem estáveis, variando entre 17 °C e 24 °C.

Pela manhã, o tempo já começou fechado, com muitas nuvens e chuva isolada. À tarde, a instabilidade aumenta e há previsão de pancadas mais fortes, com risco de raios e rajadas de vento. O cenário se repete a noite, com chuva persistente e trovoadas. A umidade do ar fica elevada durante todo o dia, podendo chegar a 95%, o que mantém a sensação de tempo abafado.

O Inmet mantém o alerta laranja de perigo de chuvas intensas para o Distrito Federal até o fim desta quarta-feira (7/1). A previsão indica volumes elevados de chuva e ventos intensos, o que pode provocar alagamentos, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia. A recomendação é redobrar a atenção, evitar áreas alagadas e procurar abrigo durante as tempestades.