InícioCidades DF
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva marca esta quarta (7/1) em Brasília, com alerta para temporais

Pela manhã, o tempo já começou fechado, com muitas nuvens e chuva isolada

Chuva marca a quarta-feira em Brasília, com alerta para temporais - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Chuva marca a quarta-feira em Brasília, com alerta para temporais - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Quem sai de casa nesta quarta-feira (7/1) em Brasília precisa levar o guarda-chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de chuva a qualquer hora, com pancadas que podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e à noite. As temperaturas seguem estáveis, variando entre 17 °C e 24 °C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pela manhã, o tempo já começou fechado, com muitas nuvens e chuva isolada. À tarde, a instabilidade aumenta e há previsão de pancadas mais fortes, com risco de raios e rajadas de vento. O cenário se repete a noite, com chuva persistente e trovoadas. A umidade do ar fica elevada durante todo o dia, podendo chegar a 95%, o que mantém a sensação de tempo abafado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Inmet mantém o alerta laranja de perigo de chuvas intensas para o Distrito Federal até o fim desta quarta-feira (7/1). A previsão indica volumes elevados de chuva e ventos intensos, o que pode provocar alagamentos, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia. A recomendação é redobrar a atenção, evitar áreas alagadas e procurar abrigo durante as tempestades.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 07/01/2026 07:53
SIGA
x