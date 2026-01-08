Detran-DF lança campanha sobre cuidados para escolher o transporte escolar

Com a aproximação da volta às aulas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou, nesta quinta-feira (8), uma campanha orientando os pais e responsáveis na hora de contratar o transporte dos filhos. A iniciativa aponta alguns os cuidados que precisam ser observados para escolher o serviço com segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A campanha integra o guia “Volta às Aulas: Como Escolher um Transporte Escolar Seguro”, feito pela Diretoria de Credenciamento de Entidades e Profissionais (Dircrep), está sendo divulgado nos canais oficiais do Detran-DF e traz informações de como solicitar o serviço. O guia é um alerta para os pais e escolas sobre a importância de que o transporte público contratado esteja regularizado junto à autarquia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Orientações

Conforme o guia, antes de contratar o serviço, é recomendável que pais e responsáveis conversem entre si, verifiquem a regularização do veículo, conheçam o veículo, testem o trajeto com filho nos primeiros dias, mantenham contato com o transportador e orientem o filho sobre o comportamento seguro.

Para receber a autorização de tráfego do Detran-DF, é necessário que o veículo passe por vistorias semestrais onde são avaliadas as condições gerais do veículo e os equipamentos de segurança. A qualificação profissional (histórico de multas cometidas e antecedentes criminais) do condutor também é avaliada a cada 12 meses, para a emissão do Registro de Condutor.

A regularização pode ser consultada no site: https://portal.detran.df.gov.br/. Para obter as informações é necessário apresentar o número de autorização (localizado na parte superior da frente do transporte), nome do transporte escolar, nome do condutor e a placa do veículo.

Para denunciar casos de problemas, como veículos sem autorização, motorista sem habilitação adequada, excesso de passageiros, falta de equipamentos de segurança e condução perigosa, é necessário é necessário informar a placa do veículo, data, hora, local e descrição da situação. Os portais de denúncia são o telefone 162, o portal participa.df.gov.br ou ir presencialmente à unidade do Detran, na 913 Sul.