Correio promove evento para debater violência contra mulher

O Correio Braziliense realiza, em 27 de janeiro, a partir das 9h, mais uma edição do CB.Debate. A temática, desta vez, será 'Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos'. O evento contará com a presença de autoridades e especialistas, que vão debater caminhos e soluções para o combate à violência contra a mulher, problema que assola o Distrito Federal e o Brasil de forma alarmante. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na plataforma Sympla.

O evento será no auditório do jornal, localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Correio. Serão dois painéis de discussão. O primeiro terá como tema 'Do discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional'. O segundo vai debater 'O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher'.

Ao final de cada painel, as palestrantes responderão a perguntas do público, que podem ser feitas tanto pessoalmente como pelas redes sociais. O objetivo do debate é reforçar a urgência de ações concretas em defesa da prevenção à violência, do acolhimento e da autonomia das mulheres.

Estão confirmadas como painelistas a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Daniela Teixeira; a ministra-substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Vera Lúcia Santana Araújo; a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves; a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa Rodrigues e a professora adjunta da Faculdade de Direito da UnB, Janaína Lima Penalva.

Alta nos crimes

Segundo Relatório de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), foram registrados no Distrito Federal, em 2025, 11,3 mil casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O número é 9,4% maior do que o registrado em 2024, quando houve 10,7 mil casos. A Região Administrativa que concentra o maior número é Ceilândia, seguida por Planaltina, Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Gama, Sol Nascente, São Sebastião e Plano Piloto.

Ainda segundo o relatório da SSP, outro índice que aumentou no DF foi a importunação sexual. Em 2025, foram registrados 550 casos. A quantidade é 14,6% maior do que a registrada em 2024, com 480 casos.







