Desacato à autoridade foi o que causou detenção de motorista de aplicativo

De acordo com a Polícia Federal, o motorista foi grosseiro com a delegada e com os agentes - (crédito: Polícia Federal/divulgação)

Um motorista de aplicativo foi detido por investigadores da Polícia Federal (PF) na última quinta-feira (8/1), após ser acusado por uma delegada da corporação de tentar extorquí-la. O caso ocorreu depois que a policial esqueceu um notebook de propriedade da instituição no veículo utilizado em uma corrida. A delegada havia solicitado o transporte do Setor Hoteleiro até o Aeroporto Internacional de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motorista de aplicativo é detido pela PF para prestar esclarecimentos

De acordo com informações da PF, após perceber que havia deixado o computador no carro, entrou em contato com o motorista para recuperar o equipamento. Com isso, o aplicativo gerou uma taxa para que houvesse a devolução do equipamento, cujo a delegada pagou. O condutor, então, teria solicitado uma taxa adicional a ser paga em dinheiro diretamente a ele para realizar o deslocamento até o local combinado para a devolução.

Leia também: Uber anuncia novas regras para categorias black e comfort em 2026

Por isso, a delegada interpretou o pedido como uma tentativa de extorsão. Ao Correio, fontes da PF afirmaram que o motorista foi grosseiro e a delegada pediu que os policiais aguardassem a chegada do motorista para fins de segurança. "Ao chegar no aeroporto, o motorista ainda gerou constrangimento à delegada e agiu de forma grosseira também com a equipe de policiais que estava presente".

Durante a devolução, o motorista teria desacatado os policiais federais presentes no local. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal para esclarecimentos, sem prisão ou uso de algemas. Após isso, ele foi liberado.

Foi instaurado um inquérito para que ambas as partes sejam ouvidas e o fato seja solucionado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF STJ definirá se soldado feminicida será julgado pela Justiça Militar ou comum

STJ definirá se soldado feminicida será julgado pela Justiça Militar ou comum Cidades DF Presidente do Sindiatacadista/DF comenta impactos da reforma tributária

Presidente do Sindiatacadista/DF comenta impactos da reforma tributária Cidades DF Objeto explosivo é encontrado e neutralizado em Ceilândia nesta quarta (14)

Objeto explosivo é encontrado e neutralizado em Ceilândia nesta quarta (14) Cidades DF PM prende grupo com drogas e arma na Candangolândia

PM prende grupo com drogas e arma na Candangolândia Cidades DF Primeiro papa-entulho do Riacho Fundo II é inaugurado

Primeiro papa-entulho do Riacho Fundo II é inaugurado Cidades DF Homem é preso após roubar veículo e celular em Samambaia