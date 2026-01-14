Desacato à autoridade foi o que causou detenção de motorista de aplicativo

Um motorista de aplicativo foi detido por investigadores da Polícia Federal (PF) na última quinta-feira (8/1), após ser acusado por uma delegada da corporação de tentar extorquí-la. O caso ocorreu depois que a policial esqueceu um notebook de propriedade da instituição no veículo utilizado em uma corrida. A delegada havia solicitado o transporte do Setor Hoteleiro até o Aeroporto Internacional de Brasília.
De acordo com informações da PF, após perceber que havia deixado o computador no carro, entrou em contato com o motorista para recuperar o equipamento. Com isso, o aplicativo gerou uma taxa para que houvesse a devolução do equipamento, cujo a delegada pagou. O condutor, então, teria solicitado uma taxa adicional a ser paga em dinheiro diretamente a ele para realizar o deslocamento até o local combinado para a devolução.
Por isso, a delegada interpretou o pedido como uma tentativa de extorsão. Ao Correio, fontes da PF afirmaram que o motorista foi grosseiro e a delegada pediu que os policiais aguardassem a chegada do motorista para fins de segurança. "Ao chegar no aeroporto, o motorista ainda gerou constrangimento à delegada e agiu de forma grosseira também com a equipe de policiais que estava presente".
Durante a devolução, o motorista teria desacatado os policiais federais presentes no local. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal para esclarecimentos, sem prisão ou uso de algemas. Após isso, ele foi liberado.
Foi instaurado um inquérito para que ambas as partes sejam ouvidas e o fato seja solucionado.
