Porão do rock anuncia atrações e abre pré-venda para shows nesta sexta

A 27ª edição do festival Porão do Rock, marcada para os dias 22 e 23 de maio, terá Pennywise, Angra, Marcelo Falcão e Nação Zumbi entre as atrações principais. A pré-venda de ingressos para os mais de 36 shows abriu nesta sexta-feira (16/1) e segue até sábado (17/1). Para clientes BB Seguros, patrocinador do evento, passaporte para os dois dias de evento custam a partir de R$ 133. Ingressos, disponíveis no site Ticketmaster, podem ser adquiridos pelo público geral a partir de segunda-feira (19/1).

As bandas Pennywise, de hardcore punk californiano, conhecida por apresentações intensas e letras de viés contestador, e Angra, expoente do metal brasileiro no cenário internacional, encabeçam as atrações. O line-up também reúne Marcelo Falcão, ex-vocalista de O Rappa e a banda, referência do movimento manguebeat, Nação Zumbi.

O Porão teve a primeira edição realizada em 1998. O retorno dos artistas internacionais ao palco do Porão é reflexo do ótimo momento internacional do Brasil como palco de grandes eventos musicais, segundo os organizadores. “Todos os artistas querem tocar aqui. Uma das razões disso é a maneira calorosa que o público brasileiro recebe os artistas e a força da audiência brasileira nas redes sociais”, avalia Bruno Barra.

O organizador acrescenta que, nesta nova fase, o Porão deseja fortalecer o DNA da marca e melhorar a experiência do público. “Queremos ser o palco mais desejado do Brasil entre os Festivais independentes fora do Eixo Rio e São Paulo”, diz. “O Porão é uma marca nacional que mostra a força da cultura brasiliense para todo Brasil”, completa Barra.





Pré-venda de ingressos para o Porão do Rock até amanhã (17/1), para clientes BB Seguro, disponíveis no Ticketmaster. Público geral a partir de segunda-feira (19/1).

