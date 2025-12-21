Xepa Motim + Picnik toma conta da Arena Conic com arte autoral

Xepa Motim + Picnik traz arte impressa com descontos de final de ano - (crédito: Divulgação )

Para finalizar o ano, a feira Motim, feira colaborativa de arte impressa, reúne mais de 100 expositores do Distrito Federal e de todo país para o último evento de 2025. No sábado (20/12) e no domingo (21), das 11h às 20h, a Xepa Motim, em parceria com o Picnik, traz uma edição da feira com descontos maiores, ocasião perfeita para garantir os últimos presentes de natal com muita arte e personalidade.

Miguel Galvão, economista e idealizador do Picnik, conta que o saldão foi realizado para que as famílias brasilienses possam abastecer as festividades com trabalhos de artistas independentes. Porém, esse domingo, o acesso dos visitantes foi dificultado.

“O pessoal do edifício Boulevard, por onde se dá o principal acesso ao público, se recusou a abrir os portões, criando um grande transtorno aos visitantes e participantes. Mesmo nos disponibilizando a por seguranças e o que fosse necessário para facilitar o fluxo ao espaço, este nos foi negado”, afirma Miguel. Para acessar a feira, é recomendado a entrada pelo Edifício Eldorado.

A escolha do local havia sido pensada pela facilidade de acesso a todos do Distrito Federal. “Esta ação também é um estudo de ocupação nosso com apoio da Birosca, para entender como levar um movimento criativo fértil para o Setor de Diversões Sul, sobretudo durante o dia, contribuindo com uma revitalização positiva desta importante região central da cidade”, destaca.



Este ano, a Motim teve outras três edições na capital em junho, setembro e novembro. O projeto foi realizado na Galeria dos Estados, no Conjunto Nacional e no Sesi Lab. Artistas diversos de diferentes estudos se reúnem para expor e vender trabalhos como adesivos, cartazes e impressões gráficas.