Homem armado é preso por briga em distribuidora de bebidas

Um homem de 44 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desse domingo (25), em Ceilândia. Segundo uma testemunha, o homem estava com o revólver ameaçando pessoas em uma distribuidora de bebidas, na QNP 12.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Traficantes usavam apartamento no DF para armazenar e vender drogas
-
PM prende grupo com drogas e arma na Candangolândia
De posse das características do indivíduo, policiais militares foram até o endereço informado. Na abordagem, encontraram a arma com seis munições.
O proprietário da distribuidora indicou que arma e as munições pertenciam ao homem detido, que foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (DP).
Saiba Mais
- Esportes Corinthians acerta empréstimo de João Pedro Tchoca ao Torino
- Flipar Leonel Brizola: a trajetória do único governador eleito pelo voto popular em dois estados
- Flipar Domingos Meirelles volta à TV com programa sobre turismo
- Brasil Aos 90 anos, Adélia Prado segue internada em CTI em Divinópolis
- Brasil Crianças vistas em hotel de SP não são irmãos desaparecidos no Maranhão
- Brasil Suspeitos abordam policiais à paisana, trocam tiros e um morre
Por Lara Costa
postado em 26/01/2026 10:55