Homem armado é preso por briga em distribuidora de bebidas

Policiais militares encontraram um revólver calibre com seis munições - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 44 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desse domingo (25), em Ceilândia. Segundo uma testemunha, o homem estava com o revólver ameaçando pessoas em uma distribuidora de bebidas, na QNP 12.

De posse das características do indivíduo, policiais militares foram até o endereço informado. Na abordagem, encontraram a arma com seis munições.

O proprietário da distribuidora indicou que arma e as munições pertenciam ao homem detido, que foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (DP).