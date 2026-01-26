InícioCidades DF
Homem armado é preso por briga em distribuidora de bebidas

De acordo com testemunhas, além do porte ilegal de arma, ele tinha ameaçado pessoas no estabelecimento em Ceilândia

Policiais militares encontraram um revólver calibre com seis munições - (crédito: Divulgação/PMDF)
Um homem de 44 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desse domingo (25), em Ceilândia. Segundo uma testemunha, o homem estava com o revólver ameaçando pessoas em uma distribuidora de bebidas, na QNP 12.

De posse das características do indivíduo, policiais militares foram até o endereço informado. Na abordagem, encontraram a arma com seis munições.

O proprietário da distribuidora indicou que arma e as munições pertenciam ao homem detido, que foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (DP).

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 26/01/2026 10:55
