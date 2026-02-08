Quer se livrar do tabaco? Veja onde e como parar de fumar de graça no DF

O empresário Pedro Rezende, 30 anos (nome fictício), começou a fumar narguilé ainda cedo, aos 13 anos, em um hookah lounge perto da escola, que acabou se tornando ponto de encontro entre os alunos. Com o tempo, frequentar aquele lugar deixou de ser algo ocasional e virou hábito.
Aos 16 anos, ele foi estudar na Inglaterra, onde fumar cigarro era muito comum entre os jovens, e o narguilé não era tão acessível como no Brasil. Foi nesse contexto que passou do narguilé para o cigarro. Hoje, ele quer parar de fumar — o que é um desafio. Para apoiar quem deseja abandonar o vício, a SES-DF disponibiliza 80 pontos de atendimento distribuídos em todas as regiões do DF. O tratamento é gratuito, aberto a adolescentes, adultos e idosos, e não exige encaminhamento médico.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cigarro é a principal causa de óbitos evitável no mundo, responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano. No Distrito Federal, o mais recente boletim epidemiológico sobre o tema, com dados de 2023, estima que cerca de 8,4% da população com 18 anos ou mais seja fumante — o que representa mais de 200 mil pessoas. Apenas em 2024, o Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) atendeu 1,7 mil pacientes.
"O que falta, na verdade, é tomar a decisão de forma definitiva, com firmeza. Reconheço que, enquanto essa decisão não vem, o hábito continua. Acredito que, se fosse mais estimulado a procurar tratamento, talvez tivesse sucesso", conta Pedro.
O grupo antitabagismo da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Santa Maria, criado em maio de 2024, é aberto a moradores de Santa Maria e do Gama e promove encontros às quintas-feiras, às 9h30, com média de 15 a 20 participantes. Durante as reuniões, são discutidos temas como alimentação, além dos impactos financeiros e sociais do tabagismo. O grupo conta com profissionais de diversas áreas, como farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, saúde coletiva e terapia ocupacional, além de residentes do programa multiprofissional em Saúde da Família. O tratamento oferecido pela SES-DF segue protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Benefícios rápidos
Segundo o pneumologista e chefe da Unidade de Pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Paulo Feitosa, parar de fumar traz benefícios expressivos ao organismo, que podem ser notados rapidamente e se acumulam ao longo dos anos. "Apenas 20 minutos após o último cigarro, a pressão arterial e a frequência cardíaca começam a diminuir. Em 24 horas, o risco de infarto começa a cair. Entre duas e 12 semanas, há melhora significativa da função pulmonar e cardiovascular. De um a nove meses, reduzem-se a tosse e a falta de ar, e o sistema de defesa dos pulmões volta a funcionar melhor", detalha.
Com o passar do tempo, os benefícios continuam. Após um ano sem fumar, o risco de doença coronariana cai pela metade. Em cinco anos, o risco de acidente vascular cerebral (AVC) diminui de forma importante. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão é significativamente reduzido, assim como o de câncer de boca, garganta e esôfago. Depois de 15 anos, o risco de doença cardíaca se aproxima ao de uma pessoa que nunca fumou, segundo o médico.
No entanto, ao interromper o hábito, é preciso cuidado. A pneumologista do Hospital Brasília Águas Claras Gilda Elizabeth afirma que não é recomendado tentar parar de fumar sem orientação. "É fundamental a avaliação de um especialista, como um pneumologista, porque a automedicação não é segura e pode trazer riscos. O tratamento para cessação do tabagismo é individualizado", explica.
A nutricionista Camila Demienzuck, 24, conseguiu parar de fumar sem o uso de medicamentos, mas conta que a experiência não foi fácil. "Nos primeiros meses foi muito difícil, porque não é só 'lutar' contra a vontade de fumar — o corpo sente a abstinência. Tive dor de cabeça, ficava mais irritada e sentia bastante desconforto", relata.
Ela começou a fumar na adolescência, aos 15 anos, e manteve o hábito por seis anos, até decidir parar motivada pelos benefícios à saúde, pelo foco nas atividades físicas e pela busca de mais qualidade de vida. "Durante os anos em que fumei, senti uma piora significativa na minha saúde. Ficava indisposta para treinar, vivia doente e percebia que meu rendimento físico era bem abaixo do que poderia ser. Além disso, o cigarro também afetava meu lado emocional, aumentando minha ansiedade", conta.
Paulo Feitosa explica que o tratamento envolve duas frentes principais: a abordagem comportamental e a terapia farmacológica. Entre os medicamentos estão a terapia de reposição de nicotina — por meio de adesivos e gomas — e a bupropiona. "Embora algumas pessoas consigam parar sozinhas, o acompanhamento profissional aumenta muito as chances de sucesso e segurança, especialmente para quem tem comorbidades", completa.
O médico alerta que a terapia de reposição de nicotina deve ser feita sob supervisão e que a pessoa precisa, obrigatoriamente, parar de fumar durante o tratamento. Caso contrário, pode haver sobrecarga de nicotina no organismo, o que potencializa seus efeitos nocivos.
Desafio social
A arquiteta Tamara Alves, 24 (nome fictício), também começou a fumar na adolescência, por volta dos 14 ou 15 anos, por influência social. O que era algo pontual acabou se transformando em dependência. "Você começa porque parece legal, mas continua porque já está viciada", resume. Ela conta que, ao longo do tempo, sentiu impactos diretos na saúde. "Desenvolvi uma espécie de asma sazonal relacionada ao uso do tabaco, o que foi um alerta importante", relata.
Tamara tentou parar de fumar diversas vezes. A primeira tentativa foi por volta dos 21 anos, depois aos 22, aos 23 e agora novamente aos 24. Segundo ela, o processo de parar não foi tão difícil do ponto de vista físico, graças à reposição de nicotina. O maior desafio, porém, está no convívio social.
"Na tentativa mais recente, fiquei quase seis meses sem fumar, mas acabei voltando. Depois desse tempo, acontece algo curioso: o cérebro engana a gente. Você começa a acreditar que consegue fumar 'só socialmente'. Foi assim três vezes. Primeiro um cigarro em um fim de semana, depois no outro, depois de novo… e, quando percebe, voltou ao padrão anterior, fumando com frequência, como antes."
Hoje, ela diz ter uma visão mais realista sobre a própria relação com o cigarro. "Eu entendo que, para mim, não existe fumar socialmente. Existe parar completamente ou voltar ao vício. Reconhecer isso tem sido fundamental para lidar com o processo de forma mais responsável."
Saiba Mais
Unidades de tratamento do tabagismo por região de saúde do DF
» Região Central
UBS 01 Asa Sul
SGAS 612 Quadra 38 a 39, Asa Sul
Informação no local
UBS 1 Cruzeiro Novo
SNCES - Quadra 611 lote 01, Cruzeiro Novo
segunda-feira - 15h Grupo Aberto*
CAPS - AD - III Candangos
SCS Quadra 5 Bloco B Loja 72, Asa Sul
segunda-feira - 10h Manhã
Hospital Regional da Asa Norte (Hran)
Setor Médico Hospitalar Norte Q 2 - Asa Norte, Brasília
Informação no local
UBS 01 Asa Norte
SGAN 905 Módulo D Asa Norte
Informação no local
UBS 02 Asa Norte
EQN 114/115
quarta-feira - Tarde Aberto
UBS 03 Vila Planalto (Asa Norte)
Rua Piauí A/E
segunda-feira - Tarde
UBS 05 Granja do Torto
Pq EAT - Lago Norte
Informação no local
UBS 01 Lago Norte
SHIN QI 3 A/E Lago Norte
Informação no local
Policlínica Lago Sul
SHIS 21/23 A/E Lt E - Lago Sul - DF
Informação no local
Hospital de Apoio de Brasília
AENW 3 Lt. A Setor Noroeste, Brasília - DF
Público interno
» Centro-Sul
UBS 01 Guará I
QI 6 A/E B Guará I
Informação no local
UBS 02 Guará
QE 23
Informação no local
UBS 03 Guará
QE 38 A/E S/N Guará II
Informação no local
UBS 04 Guará - Lúcio Costa
QELC QE 2/3 - Guará
Aberto
CPP/SIA
CPP
Público interno
UBS 1 Estrutural
Área Especial 2, Setor Central
Informação no local
UBS 02 Estrutural
SCIA Q 2, 23. Estrutural (ao lado do Conselho Tutelar)
Informação no local
UBS 01 Candangolândia
E/Q 5 e 7 AE 01
terça-feira manhã - 9h
UBS 1 Riacho Fundo I
QN 9 A/E 11
quarta-feira - Tarde
UBS 2 Riacho Fundo I
QN 01 Área Especial 01 conjunto 32, número 1
quarta-feira - 16h30
UBS 1 Riacho Fundo II
2ª Etapa QC 6 Conjunto 16 (Paróquia)
terça-feira manhã
UBS 5 Riacho Fundo II
3ª Etapa QS 9 - Riacho Fundo II
Informação no local
» Região Oeste
UBS 01 Brazlândia
A/E entre quadra 6/8 Setor Norte Brazlândia
terça-feira Tarde
UBS 02 Brazlândia
Quadra 45, AE, Vila São José
Informação no local
UBS 05 Brazlândia - Chapadinha
Área Rural de Brazlândia - Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 02
Informação no local
UBS 06 Brazlândia - Almécegas
BR-080/DF-206, Vicinal 505, Fazenda Almécegas
Informação no local - Grupo Aberto*
UBS 07 Brazlândia - Incra 8
Informação no local
UBS 08 Torre Brazlândia
Radiobrás - Chácara Santa Helena Capela Rural Oeste S/N
segunda-feira - Tarde 15h
CAPS AD Ceilândia
QNN 16 Área Especial Guariroba - Ceilândia Sul
sexta-feira - Tarde 14h
HRC Policlínica II Ceilândia
QNM 27 A/E 01 Amb. de Especialidades
segunda-feira Manhã
UBS 02 Ceilândia
QNN 15 Módulo F A/E, Ceilândia Norte
segunda-feira Tarde - Grupo Aberto*
UBS 03 Ceilândia
St. M QNM 15
Informação no local
UBS 05 Ceilândia
St. M QNM 16
Informação no local
UBS 06 Ceilândia
EQNP 10/14 A/E EFGH
segunda-feira - 9h
UBS 07 Ceilândia
Área Especial E e D - Ceilândia, DF
Informação no local
UBS 08 Ceilândia
EQNP 13/17 A/E A, B, C, D Conj. O Ceilândia
sexta-feira Manhã
UBS 09 Ceilândia
EQNP 28/32 A/E Ceilândia Sul
segunda-feira Manhã
UBS 10 Ceilândia
QNN 12 A/E 12
Informação no local
UBS 11 Ceilândia
QNO 17/18 A/E
Informação no local
UBS 16 Ceilândia
Quadra 501 área especial 02 trecho 01, SH Sol Nascente 151 Conjunto B - Ceilândia
Informação no local
UBS 17 Ceilândia
EQNP 16/20 Área Especial E F - Ceilândia Sul
Informação no local
» Região Sul
UBS 01 Santa Maria
Quadra 307, Santa Maria Sul
Informação no local
UBS 07 Santa Maria
Condomínio Residencial Santos Dumont, Av. Brigadeiro Pinto, 1
Informação no local
UBS 02 Gama
Quadra 11 A/E Setor Sul, Gama
Informação no local
UBS 03 Gama
E/Q 3 e 5 A/E Gama Leste
Informação no local
UBS 05 Gama
A/E Leste Setor Central, Gama
quinta-feira manhã
» Região Leste
Hospital Regional Leste
Q2 - Paranoá
Informação no local
UBS 1 Itapoã
Quadra 378 conj. L A/E, Itapoã
terça-feira Tarde - Grupo Aberto* 14h
UBS 01 Jardins Mangueiral
SHMA Praça de Atividades II Lote 01 Jardins Mangueiral
quarta-feira Manhã
UBS 1 São Sebastião
Centro de Múltiplas Atividades, São Sebastião, Brasília - DF
Informação no local
UBS 3 São Sebastião
Qd 301, Conjunto 6, Lote 1 - São Sebastião
Informação no local
UBS 09 São Sebastião
Rua da Escola 540 Vila Nova
terça-feira - 10h Manhã
UBS 02 Paranoá
Quadra 18, Conjunto G, Paranoá
quarta-feira à tarde - Grupo Aberto*
UBS 03 Paranoá Parque
Quadra 2 conj. 06 A/E 04 Paranoá Parque
quinta-feira Tarde
UBS 05 Quebrada dos Neres - Paranoá (área rural)
DF 130 km 32, Quebrada dos Neres, Paranoá, S/N
Informação no local
» Região Norte
UBS 4 Planaltina - Estância Nova
Qd 02, Rua A, Área Especial
Informação no local
UBS 5 Planaltina - Arapoanga
Quadra 08 Conj. 01
Informação no local
UBS 8 Vale do Amanhecer - Planaltina
SH Vale do Amanhecer, Cond. Vale do Amanhecer, Planaltina
Informação no local
UBS 11 Planaltina - Rajadinha
Núcleo Rural Rajadinha II
Informação no local
UBS 15 Planaltina - Rio Preto
Núcleo Rural Rio Preto
Informação no local
UBS 20 Planaltina
Setor de Áreas Especiais Norte 9A
Informação no local
UBS 1 Sobradinho I
Quadra 14 A/E S/N - Sobradinho
quarta-feira Tarde
UBS 2 Sobradinho I
Quadra 03 A/E Conjunto D/E
terça-feira Manhã - Grupo Aberto*
UBS 03 Sobradinho I
Nova Colina
Informação no local
UBS 02 Sobradinho II
Clínica da Família, Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA
quarta-feira Manhã
UBS 05 Sobradinho II - St. Mansões
Paróquia São Mateus
quinta-feira Tarde - 9h
UBS 06 Sobradinho I - Lago Oeste
Núcleo Rural Lago Oeste, Rodovia DF 001, Rua 8 Chácara 187
Informação no local
» Região Sudoeste
Policlínica de Taguatinga
C12 A/E nº 01 Taguatinga Centro
quinta-feira Tarde
UBS 02 Taguatinga
QND A/E Praça do Bicalho Taguatinga (Paróquia São José)
quarta-feira manhã - Grupo Aberto*
UBS 3 Taguatinga
St. L Norte, QNL 1 - Taguatinga
Informação no local
UBS 06 Taguatinga
St. C Sul QSC AE - Taguatinga
Informação no local
UBS 1 Águas Claras - Areal
QS 05 A/E nº 24 Av. Areal
quinta-feira - 14h (Auditório) - Grupo Aberto
UBS 4 Recanto das Emas
Área Especial, Quadra 308
quinta-feira - 17h
UBS 5 Samambaia
2ª Avenida Sul QR 323 Conjunto 12, 10 Samambaia
Informação no local
UBS 6 Samambaia
QS 122 Lote 01, Samambaia
segunda-feira - 14h
UBS 11 Samambaia
QR 831, Conjunto 02 Lote 1, Samambaia Norte
Informação no local
UBS 12 Samambaia
QR 210 Conj. 20 - Samambaia Norte
Informação no local
UBS 01 Vicente Pires
Rua 4-C, Chácara 12, Lote 12
Informação no local
HSVP (pacientes internados)
QSC 01, Área Especial, St. C Sul - Taguatinga
Informação no local