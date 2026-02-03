Morre Rodrigo "Firmeza", torcedor icônico do Ceilândia, em acidente

Membro fundador da torcida Camisa 13, do Ceilândia Esporte Clube, Rodrigo “Firmeza” Ribeiro, 36 anos, morreu, nessa segunda-feira (2/2), em um acidente de moto na DF-459, à caminho de Ceilândia. Rodrigo era casado e deixa três filhos: duas meninas e um menino. O velório será nesta quarta-feira (4/2), às 14h, na Capela 3 do Cemitério de Taguatinga e será acompanhado de uma carreata organizada pelos companheiros de torcida, que comparecerão às 12h na sede do Camisa 13, St. N CNN 2 loja 5, uniformizados em homenagem ao torcedor.



Rodrigo ficou conhecido no ano passado após a vitória do Ceilândia sobre o Coritiba, na Copa do Brasil, quando a imagem do torcedor em cima do cercado do Estado Abadião repercutiu nacionalmente. “Ele era fantástico. Qual gato que não escala muro?", indagou o amigo Pedro Portugal, em referência ao mascote do time. "O Rodrigo valorizava a Ceilândia de uma forma inexplicável, tinha até a caixa d’água tatuada no peito”, adiciona.



"Qual gato que não escala muro?", lembra Pedro Portugal (foto: Cedido ao Correio)

Em nota, o Ceilândia Esporte Clube lamentou a morte de Rodrigo, lembrado por todos pela simpatia, irreverência e paixão pelo clube, sempre esteve presente nos jogos: “A diretoria do Ceilândia Esporte Clube deseja forças aos familiares, amigos e integrantes da torcida organizada neste momento difícil. A imagem de Rodrigo Firmeza estará sempre presente no coração apaixonado de cada torcedor do Gato Preto”.

O velório será nesta quarta-feira (4/2), às 14h na Capela 3 do Cemitério de Taguatinga (foto: Cedido ao Correio )