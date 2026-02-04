Moradores reclamam de sujeira e abandono nos arredores de quadra na Asa Norte

Moradores das quadras 309/310 da Asa Norte denunciam o estado de abandono da área externa de uma quadra esportiva localizada na região. Segundo relatos, o local apresenta grande acúmulo de lixo, mau cheiro e presença de animais como ratos, o que tem causado medo e insegurança na comunidade, principalmente entre famílias com crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O advogado Fernando José Albuquerque, 28 anos, que passa diariamente pelo local enquanto passeia com o cachorro, confirmou o problema. “Eu moro aqui há uns três ou quatro anos e sempre teve muito lixo nessa área. Existem prédios abandonados por perto, e isso acaba mostrando uma ausência do Estado, o que facilita esse tipo de situação”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Moradores reclamam de sujeira e abandono nos arredores de quadra esportiva (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Natural do Pará, Fernando destacou ainda que houve um aumento da população em situação de rua na Asa Norte, o que contribui para o acúmulo de resíduos em alguns pontos específicos da região. “A Asa Norte é um setor privilegiado, mas isso não significa que não existam pontos que precisam de melhorias e de mais cuidado. Passeio com o meu pet, e o mau cheiro só tem aumentado”, completou.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou que evita permanecer na quadra por muito tempo quando leva o filho para brincar. “Eu levo, mas fico pouco tempo e sempre em estado de alerta. Já vi muitos ratos e outros bichos passando por perto. O lugar é completamente insalubre. O fedor é muito forte, já cheguei a ficar enjoada e passar mal”, relatou.

Medidas



Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que uma equipe esteve no endereço indicado e que os resíduos de podas já não se encontravam mais no local. Segundo o órgão, foi identificada a presença de uma pessoa em situação de rua com acúmulo de materiais. "Nessas circunstâncias, o recolhimento de materiais somente pode ocorrer respeitando os protocolos e determinações legais que não competem apenas à autarquia", informou.

Quanto aos demais resíduos, segundo o SLU, trata-se de descarte irregular. "Os moradores devem dispor seus resíduos domésticos apenas nos dias e horários estabelecidos para a coleta, evitando que os sacos permaneçam por muito tempo expostos e sejam rasgados por animais. Já móveis velhos, entulhos, podas e galhadas podem ser descartados no papa-entulho mais próximo, localizado na L4 Sul, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto de Brasília, garantindo a destinação correta desses resíduos", comunicou.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) é a responsável por ações de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A pasta foi procurada, mas até o fechamento desta matéria não deu retorno.









