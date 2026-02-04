Advogado de Pedro Turra entra com novo pedido de habeas corpus no STJ - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

A defesa de Pedro Arthur Turra Basso, investigado por espancar um adolescente de 16 anos, em Vicente Pires, entrou hoje (4/2) com novo pedido de habeas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O advogado, Éder Fior, reafirma que seu cliente está sofrendo ameaças à integridade física dentro do sistema prisional. Pedro está em uma cela individual na Papuda desde segunda-feira (2/2).

Segundo o advogado, a cela não oferece qualquer benefício diferenciado. O espaço é descrito como pequeno e conta apenas com cama, vaso sanitário e pia, sem vantagens em relação aos demais detentos, além do fato de o investigado permanecer sozinho.

A assessoria de imprensa do STJ confirmou o recebimento do pedido, mas informou que o processo ainda não foi autuado, o que significa que, embora tenha sido protocolado, ainda não recebeu número nem relator, e a tramitação formal ainda não teve início. O caso aguarda análise.